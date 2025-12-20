یاد شهید تندگویان زنده است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید محمدجواد تندگویان، وزیر نفت دولت شهید رجایی، در سال ۱۳۵۹ در مسیر جاده ماهشهر به آبادان و هنگام بازدید از پالایشگاه آبادان به دست نیروهای رژیم بعثی عراق اسیر شد. جزئیات شهادت وی ناشناخته باقی مانده است، اما منابع رسمی اعلام کرده‌اند که وی زیر شکنجه دشمن بعثی به فیض شهادت نائل آمد.

به همین مناسبت، ۲۹ آذرماه در تقویم کشور به عنوان روز تجلیل از شهید تندگویان نامگذاری شده و مراسمی برای گرامیداشت خدمات و ایثار وی برگزار می‌شود. شهید تندگویان نماد شجاعت، تعهد و ایثار در عرصه نفت و خدمت به کشور محسوب می‌شود.