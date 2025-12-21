رئیس جمهور اوکراین می‌گوید در صورتی که دیدار سه‌جانبه آمریکا، اوکراین و روسیه نتایج مشخصی داشته باشد، از آن حمایت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که آمریکا پیشنهاد مذاکرات سه‌جانبه بین هیئت‌های اوکراینی، آمریکایی و روسی را در سطح مشاوران امنیت ملی مطرح کرده است.

او در گفت‌و‌گو با خبرنگاران محلی در کی‌یف، گفت: «اگر چنین جلسه‌ای امکان تبادل اسرای جنگی را فراهم کند یا به برگزاری دیداری در سطح روسای جمهور بینجامد، من نمی‌توانم با آن مخالفت کنم. ما از چنین پیشنهادی حمایت می‌کنیم. باید ببینیم اوضاع چطور پیش می‌رود». 

رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت از پیشنهاد‌هایی حمایت می‌کند که «خط تماس را حفظ کند»؛ بدین معنا که نظامیان اوکراینی در جایی که هستند بمانند و مجبور به عقب‌نشینی نباشند. زلنسکی گفت: «این یک اصل است. هر قالبی که باشد و هر طور که به این موضوع نزدیک شویم، برای ما مهم است که مقامات اوکراینی کنترل آن بخش از دونباس را که در دست داریم، حفظ کنند.»

او همچنین به طرح آمریکا برای ایجاد منطقه «غیرنظامی» در شرق اوکراین اشاره کرد و گفت: این تصمیم «باید توسط مردم اوکراین گرفته شود». زلنسکی گفت: «ما با دقت روی هر نکته و روی هر گام کار می‌کنیم تا به توافقی در مورد صلح پایدار و بادوام و تضمین‌های امنیتی قابل اعتماد دست یابیم.»

اوکراین و روسیه از اواسط تابستان تا کنون، به صورت رو در رو مذاکره نکرده‌اند، اما دیدار‌های جداگانه مقامات آمریکایی با اروپا و به طور جداگانه، با روسیه در هفته‌های اخیر تشدید شده است.

روز گذشته هیئت اوکراینی با فرستادگان ویژه ترامپ در میامی دیدار کرد. گفته می‌شود زلنسکی در جریان جزئیات این گفت‌و‌گو‌ها قرار گرفته است.

منبع: رویترز

