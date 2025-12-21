دیدار تیم های فوتبال سپاهان و خیبر خرم آباد در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال، تیم فوتبال سپاهان امروز (روز یکشنبه) ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان تیم فوتبال خیبر خرم آباد است.

طلایی پوشان اصفهانی عملکرد درخشانی در لیگ برتر فوتبال داشته‌اند و با کسب ۷برد متوالی توانسته اند ۲۷ امتیازی شوند و در صدر جدول لیگ برتر فوتبال قرار گرفتند. شاگردان محرم نویدکیا در ۱۱ بازی اخیر ۱۰ پیروزی کسب کردند و فقط یک تساوی مقابل آخال ترکمنستان به دست آوردند.

سپاهانی‌ها با حمایت هواداران خود به دنبال پیروزی برابر تیم خیبر خرم آباد هستند تا روند رو به رشد خود را در جام حذفی ادامه بدهند و به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال راه یابند و به جمع ۸ تیم برتر این رقابت‌ها ملحق شوند.

در آن طرف، تیم فوتبال خیبر خرم آباد در این فصل نتایج خوبی برابر تیم‌های بالا نشین و مدعی قهرمانی گرفته است و این تیم لرستانی توانسته تیم‌های تراکتور و پرسپولیس را شکست بدهد و از استقلال هم مساوی گرفته است. تیم خیبر تنها برابر همین سپاهان در خرم آباد شکست خورده است.

براین اساس شاگردان سید مهدی رحمتی به دنبال برد برابر تیم سپاهان هستند تا انتقام شکست بازی قبلی خود را از حریف اصفهانی بگیرند، اما آنها کار سختی مقابل طلایی پوشان اصفهانی پیش رو دارند.

آمار بازی‌های این ۲ تیم به سود تیم سپاهان است. ۲ تیم سابقه ۳ بازی لیگ برتری و یک بازی در جام حذفی را در گذشته دارند که در تمامی بازی‌ها سپاهان برنده بوده و باید دید آمار صددرصدی پیروزی‌های خود را حفظ می‌کند یا نه!

تیم سپاهان با عبور از سد تیم مس کرمان به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یافت و از آن طرف، تیم خیبر خرم آباد در آبادان با غلبه بر تیم آکادمی کیا تهران به این مرحله صعود کرد.

امیر عرب براقی به همراه کمک هایش بهمن عبداللهی، مرتضی یوسف شهریاری و حسین امیدی این بازی را قضاوت می‌کنند.