باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وضعیت دمای حداقل و حداکثر امروز تهران + فیلم

کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت آب و هوای تهران نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرکرده، کارشناس هواشناسی در گفتگو با برنامه سلام تهران در مورد وضعیت آب و هوای تهران توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

ادامه بارش های تابستانی

اطلاع از وضع هوای استان ها در یک نگاه + تصویر

تداوم بارش های پراکنده

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال جنگ پرده برداشت + فیلم
۴۹۸

رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال جنگ پرده برداشت + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
زندانی با تمساح‌ها در اطراف آن + فیلم
۳۷۱

زندانی با تمساح‌ها در اطراف آن + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
توقیف سومین نفتکش در سایه تداوم تنش‌های جهانی + فیلم
۳۳۴

توقیف سومین نفتکش در سایه تداوم تنش‌های جهانی + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
اسکیمر، تله پنهان کلاهبرداران برای کارت‌های بانکی + فیلم
۲۹۰

اسکیمر، تله پنهان کلاهبرداران برای کارت‌های بانکی + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم
۲۴۸

آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.