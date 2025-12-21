شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آنتن دهی ضعیف در شهر قدس استان تهران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در محدوده خیابان متانت شهرک فرزان شهر قدس استان تهران بسیار ضعیف است و این موضوع مشکلاتی را برای اهالی این منطقه به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

وضعیت آنتن دهی تلفن همراه در محدوده خیابان متانت شهرک فرزان شهرقدس افتضاح بوده و علی رغم پیگیری‌های مکرر متاسفانه هیچ گونه اقدامی جهت رفع این مشکل انجام نشده است.

 

