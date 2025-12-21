باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - نخعی مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: میانگین بارش ثبت شده در استان ۴۵.۲ میلی متر بوده است.

او با اشاره به ثبت ۱۱۰ میلی متر بارش از ایستگاه باقران بیرجند در ۵ روز گذشته افزود: پس از ایستگاه باقران، ایستگاه طارق نهبندان با ۱۰۴ میلی متر بیشترین بارش را ثبت کرده است.

نخعی اظهار کرد: از امروز سامانه بارشی در استان تضعیف می‌شود که پیامد آن تشدید سرما و یخبندان خواهد بود و تا صبح دوشنبه سرما و یخبندان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: میانگین بارش‌های استان با بارش‌های رخ داده در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷۹ درصد افزایش یافته و نسبت به بلند مدت ۱۳۵ درصد افزایش داشته است.