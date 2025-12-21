باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ویژگی‌های فوق العاده زرشک سیاه + فیلم

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی در خصوص فواید زرشک سیاه توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد بایبوردی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد ویژگی‌های فوق العاده زرشک سیاه نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط

خواص آب زرشك

میوه‌ای که برگ، ریشه و پوست آن خواص درمانی دارد

ویژگی‌های فوق العاده زرشک سیاه + فیلم
young journalists club

تولید انواع فرآورده‌های زرشک در اولین شهرک تخصصی یاقوت سرخ

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال جنگ پرده برداشت + فیلم
۴۹۸

رئیس‌جمهور آمریکا از احتمال جنگ پرده برداشت + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
زندانی با تمساح‌ها در اطراف آن + فیلم
۳۷۱

زندانی با تمساح‌ها در اطراف آن + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
توقیف سومین نفتکش در سایه تداوم تنش‌های جهانی + فیلم
۳۳۴

توقیف سومین نفتکش در سایه تداوم تنش‌های جهانی + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
اسکیمر، تله پنهان کلاهبرداران برای کارت‌های بانکی + فیلم
۲۹۰

اسکیمر، تله پنهان کلاهبرداران برای کارت‌های بانکی + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم
۲۴۸

آزمون استخدامی در باند فرودگاه متروکه هند + فیلم

۳۰ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.