بنابر گفته مسئولان، پیگیری مستمر برای دریافت و تجمیع سود‌ها از شرکت‌ها وجود دارد و به محض دریافت سود سهام عدالت، زمان و میزان مبلغ دقیق آن به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با نزدیک شدن به شب یلدا، موضوع واریز سود سهام عدالت که در سال‌های گذشته به این مناسبت انجام می‌شد، دوباره مورد توجه قرار گرفت برخی مسئولان اعلام کرده بودند که امسال نیز سود سهام عدالت در این تاریخ واریز خواهد شد. به همین دلیل، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داد که در همین راستا جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اعلام کرده بود: در حال حاضر تصمیمی برای واریز سود سهام عدالت در تاریخ خاصی اتخاذ نشده است. با این حال، ما به‌طور مستمر در حال پیگیری دریافت و تجمیع سود‌ها از شرکت‌ها هستیم و به محض دریافت سود سهام عدالت، زمان و میزان مبلغ دقیق آن به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 پیگیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نیز نشان می‌دهد که خبری از واریز سود سهام عدالت نیست؛ بر این اساس، به سهامداران عدالت توصیه می‌شود که تنها اخبار مربوط به سهام عدالت را از مراجع رسمی دنبال کنند و از کلیک بر روی لینک‌های مشکوک و مراجعه به سایت‌های غیررسمی خودداری نمایند.

همچنین، تأکید می‌شود که برای دریافت سود سهام نیازی به انجام هیچ گونه اقدامی از جمله کلیک بر روی لینک‌ها یا ورود به سایت‌های نامعتبر نیست. به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکت‌ها و مشخص شدن زمان و میزان دقیق واریز، اطلاعات لازم از مراجع رسمی به‌طور کامل و شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سهامداران می‌توانند با اطمینان خاطر، اخبار مربوط به سود سهام عدالت را از منابع معتبر پیگیری کنند و از هرگونه کلاهبرداری احتمالی جلوگیری نمایند.

Iran (Islamic Republic of)
اسماعیل
۱۴:۳۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
یعنی واقعا شما بگین من چکار کنم نه شما بگین من چکار کنم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
چرا اصل پول سهام عدالت رو به خودمون نمی دید؟؟؟ اگر پیش خودمون باشه بهتر مدیریت می شه. من که راضی نیستم
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دایی
۱۳:۱۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اونا جیباشون پرُه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
تبریک به مسعولین دزد و بیخیال و دروغگو
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فیروزی
۱۳:۰۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خاک تو سر مسئولین بی کفایت
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
کشور با این همه ثروت و منابع معلوم نیست مسعولین خاک بر سر چه غلطی میکنن ما که راضی نیستم از شما خدا هم راضی نباشه
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خاک عالم تو سر مسعولین دزد و دروغگو
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی قاسمی
۱۲:۴۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خاک برسردروغگوتون
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنتتون کنه
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خاک عالم بر سرت ای کسی (کسانی) که در این کشور عنوان «مسئول» را یدک می کشی
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ندا
۰۹:۳۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدا نگذره ازتون
۰
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۹:۲۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
شما خودت بار اول این شایعه رو منتشر کردی
با تیتر سوالی.
خود گویی و خود خندی ،عجب مرد هنرمندی
۰
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۰:۰۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
شایعه چیه وظیفه مسئولای بیشرفه ک سود رو پرداخت کنن تازه این سود مال403هست و 404هم داره تموم میشه ولی اینا سود اونسالو نمیدنن!!!
