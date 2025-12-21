باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - با نزدیک شدن به شب یلدا، موضوع واریز سود سهام عدالت که در سال‌های گذشته به این مناسبت انجام می‌شد، دوباره مورد توجه قرار گرفت برخی مسئولان اعلام کرده بودند که امسال نیز سود سهام عدالت در این تاریخ واریز خواهد شد. به همین دلیل، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری‌هایی را در این زمینه انجام داد که در همین راستا جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اعلام کرده بود: در حال حاضر تصمیمی برای واریز سود سهام عدالت در تاریخ خاصی اتخاذ نشده است. با این حال، ما به‌طور مستمر در حال پیگیری دریافت و تجمیع سود‌ها از شرکت‌ها هستیم و به محض دریافت سود سهام عدالت، زمان و میزان مبلغ دقیق آن به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پیگیری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نیز نشان می‌دهد که خبری از واریز سود سهام عدالت نیست؛ بر این اساس، به سهامداران عدالت توصیه می‌شود که تنها اخبار مربوط به سهام عدالت را از مراجع رسمی دنبال کنند و از کلیک بر روی لینک‌های مشکوک و مراجعه به سایت‌های غیررسمی خودداری نمایند.

همچنین، تأکید می‌شود که برای دریافت سود سهام نیازی به انجام هیچ گونه اقدامی از جمله کلیک بر روی لینک‌ها یا ورود به سایت‌های نامعتبر نیست. به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکت‌ها و مشخص شدن زمان و میزان دقیق واریز، اطلاعات لازم از مراجع رسمی به‌طور کامل و شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سهامداران می‌توانند با اطمینان خاطر، اخبار مربوط به سود سهام عدالت را از منابع معتبر پیگیری کنند و از هرگونه کلاهبرداری احتمالی جلوگیری نمایند.