یک نماینده مجلس با اشاره به عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: هرچه فرآیند مالیات‌ستانی بر پایه داده‌های دقیق و شفاف انجام شود، اعتماد مردم و مودیان به نظام اقتصادی کشور تقویت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فضل‌الله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس در رابطه با حرکت به سمت هوشمندسازی در نظام مالیاتی کشور در سه سال اخیر گفت: اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای انضباط بخشیدن به امر مالیات‌ستانی در کشور مثبت ارزیابی می‌شود‌ و هر چقدر دریافت مالیات بر اساس روند‌های شفاف و دقیق صورت بگیرد، اعتماد مودیان و مردم به روند‌های مالیات‌ستانی کشور افزایش پیدا می‌کند. 

او ادامه داد: حرکت مهمی در سازمان امور مالیاتی در راستای حرکت به سمت هوشمندسازی شروع شده است که در نهایت، منجر به تقویت عدالت در اخذ مالیات خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: نکته مهم در زمینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده به شکل هوشمند این است که درآمد‌های مالیاتی در این بخش نیز افزایش می‌یابد که به طور مستقیم، منجر به افزایش منابع توسعه‌ای کشور در حوزه خدمات شهری و درمانی خواهد شد.

رنجبر ادامه داد: اقدامات خوبی در راستای ساماندهی امور در زمینه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار دارد که مثبت ارزیابی می‌شود و مهم این است که در کنار تلاش برای وصول درآمد‌های مالیاتی و دسترسی سریع دولت به این نوع درآمدها، حل مشکلات مودیان نیز در دستور کار است. در همین راستا، می‌توان به تدارک ساز و کار صورت حساب الکترونیک اشاره کرد که مشکلات مودیان را در زمینه پرداخت مالیات از بین برده و این امکان فراهم شده است که مودیان در یک فضای الکترونیک و به‌ روز اقدام به پرداخت مالیات کنند و از مشکلات روند‌های سنتی خلاص شوند.

او افزود: صورت‌حساب الکترونیک گامی مهم و اساسی در راستای حل مشکلات مودیان و تقویت پیش‌بینی‌پذیری فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان است و به کمک صورت حساب الکترونیک، دیگر امکان رد صورت حساب الکترونیک نیست و درآمد‌های مالیاتی از بخش زیرزمینی اقتصاد نیز اخذ خواهد شد تا امکان توسعه خدمات رفاهی و درمانی و توسعه‌ای از این محل فراهم شود.

برچسب ها: مالیات بر ارزش افزوده ، طرح مالیات ، صورتحساب الکترونیکی
