\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0647\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631 \u0642\u062f\u0633\u060c \u0645\u0647\u0646\u062f\u0633\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0627 \u067e\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0631\u0646\u062f\u061b \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0645\u062a\u062d\u062f\u060c \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u0686\u0634\u0645\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u06f2\u06f0\u06f1\u06f7 \u0628\u0647 \u0633\u0637\u062d\u06cc \u06a9\u0627\u0645\u0644\u0627 \u0628\u06cc \u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n