مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت شماره ۳ فرخشهر تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحیفرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری در بازدید شبانه از مرکز در حال تکمیل خدمات جامع سلامت شماره ۳ فرخشهر گفت: این مرکز در خیابان بهارستان فرخشهر واقع شده و در ۴ طبقه احداث گردیده و طبق برنامهریزیهای انجامشده، در دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: بر اساس طراحی صورتگرفته،مرکز شبانهروزی فرخشهر در طبقه همکف مستقر می شود، همچنین طبقه اول به آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم به مرکز آموزش بهورزی و طبقه سوم به ۶ واحد پانسیون زیستپزشک اختصاص خواهد یافت.
دکتر صالحی فرد یادآور شد: افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۳ فرخشهر، گامی مهم و اثرگذار در راستای توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، ارتقای نظام سلامت و بهبود دسترسی شهروندان فرخشهر به خدمات سلامت خواهد بود.