مرکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت شماره ۳ فرخشهر تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی‌فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری در بازدید شبانه از مرکز در حال تکمیل خدمات جامع سلامت شماره ۳ فرخشهر گفت: این مرکز در خیابان بهارستان فرخشهر واقع شده و در ۴ طبقه احداث گردیده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: بر اساس طراحی صورت‌گرفته،مرکز شبانه‌روزی فرخشهر در طبقه همکف مستقر می شود، همچنین طبقه اول به آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم به مرکز آموزش بهورزی و طبقه سوم به ۶ واحد پانسیون زیست‌پزشک اختصاص خواهد یافت.

دکتر صالحی فرد یادآور شد: افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۳ فرخشهر، گامی مهم و اثرگذار در راستای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، ارتقای نظام سلامت و بهبود دسترسی شهروندان فرخشهر به خدمات سلامت خواهد بود.

 

برچسب ها: مرکز خدمات سلامت ، دهه فجر
خبرهای مرتبط
افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت آوج
کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سلامت روستای مومن آباد اندیکا
عملیات احداث ۵ واحد آموزشی و بهداشتی در شوش آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
برگزاری رزمایش مشترک طرح زمستانه در چهارمحال و بختیاری
زنگ مدارس چهارمحال و بختیاری یک ساعت دیرتر نواخته می‌شود
به استقبال یلدا با ۴۶ سانتیمتر برف در چهارمحال و بختیاری
امدادرسانی به ۶۷ مصدوم ناشی از تصادفات در پایان هفته گذشته
چهارمحال و بختیاری میزبان آدم برفی‌ها + تصاویر
معرفی کتاب برش دینی زندگی میرزا حبیب دستان بِنی + فیلم
نجات ۳۴۷ نفر از برف و کولاک در چهارمحال و بختیاری