دولت ونزوئلا توقیف نفتکش این کشور توسط آمریکا را محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - طبق اطلاعیه دولت ونزوئلا که در کانال تلگرامی دلسی رودریگز، معاون اجرایی رئیس جمهور ونزوئلا منتشر شده است، مقامات ونزوئلا توقیف نفتکش دیگر حامل نفت ونزوئلا و خدمه آن توسط ایالات متحده را محکوم کردند.

در این سند آمده است: "جمهوری بولیواری ونزوئلا توقیف و سرقت یک کشتی خصوصی دیگر که حامل نفت ونزوئلا و ربودن اجباری خدمه آن بود و توسط نظامیان ایالات متحده آمریکا در آب‌های بین‌المللی انجام شد را محکوم و قویاً رد می‌کند." دولت ونزوئلا اعلام کرد که این "عمل به شدت جنایتکارانه" در نقض هنجارهای حقوق بین‌الملل، کنوانسیون ناوبری دریایی و منشور سازمان ملل متحد انجام شده است.

این بیانیه نشان می‌دهد که این کشور به رشد اقتصادی و توسعه صنعت نفت و گاز خود بر اساس استقلال و حاکمیت ادامه خواهد داد. دولت ونزوئلا تمام اقدامات لازم را برای بی‌پاسخ نگذاشتن فعالیت‌های آمریکا از جمله درخواست به شورای امنیت سازمان ملل، سایر نهادهای چندجانبه و دولت‌های کشورهای مختلف انجام خواهد داد.

منبع: تاس

برچسب ها: توقیف نفتکش ، ونزوئلا
