مشارکت ۵ میلیارد تومانی اصفهانی‌ها در پویش یلدای مهربانی + فیلم

در آستانه شب یلدا پنج هزار بسته یلدایی برای توزیع بین خانواده‌های نیازمند استان اصفهان آماده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه شب یلدا با کمک ۸۰ گروه نیکوکاری بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ بسته شادانه یلدایی آماده توزیع بین نیازمندان استان اصفهان شد.

 

