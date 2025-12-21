رئیس اطلاعات ملی آمریکا، هشدار داد که یک «دولت سایه» در حال تلاش برای خنثی کردن مذاکرات دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تولسی گابارد، رئیس اطلاعات ملی ایالات متحده، از تلاش‌های «دولت سایه» برای خنثی کردن تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری در اوکراین هشدار داد.

گابارد در کنفرانس ترنینگ پوینت آمریکا گفت که «هر بار» که در مذاکرات پیشرفتی حاصل می‌شود، «جنگ‌طلبان در دولت سایه قدم پیش گذاشته و سعی می‌کنند هر کاری می‌توانند برای متوقف کردن آنها انجام دهند.» او توضیح داد که بازیگران دولت سایه در جامعه اطلاعاتی، اطلاعات را با درز دادن آن به «دوستانشان در رسانه‌های پروپاگاندا جریان اصلی»، برای تضعیف مذاکرات صلح آمریکا و روسیه به سلاح تبدیل می‌کنند.

علاوه بر این، گابارد دولت سایه و همچنین اتحادیه اروپا و ناتو را متهم کرد که به دنبال سوق دادن آمریکا به «درگیری مستقیم با روسیه» هستند و تأکید کرد که نمی‌توان اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد.

منبع: اسوشیتدپرس