شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی سامانه ایران خودرو ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت ایران خودرو یکی از شرکت‌های خودروساز است که به منظور تامین بازار خودرو؛ خودرو‌های متنوعی را روانه بازار کرده است. این شرکت خودروساز در راستای تنظیم بازار و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مشتریان، به منظور فراهم‌سازی شرایط لازم برای دستیابی مشتریان واقعی و مصرف‌کنندگان به خودرو، شرایط و محدودیت‌های جدیدی را برای ثبت نام در طرح فروش فوری لحاظ کرده است؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما متقاضیانی که برای ثبت نام به سامانه این شرکت مراجعه می‌کنند؛ با قطعی مواجه می‌شوند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وشب بخیرازساعت ۵ عصر امروزسایت ثبت نام ایران خودرو قطع شده وهیچ کسی هم پاسخگونیست شاید که البته حتما کسی امروز تونسته مبلغ خودروفراهم کنه که متاسفانه سایت قطع شده ممنون میشم پیگیری بفرمایید. خواهش می‌کنم لطفا پیگیری کنید.

