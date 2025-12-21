باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

فلسفه شب چله و شب یلدا در قدیم + فیلم

رئیس پایگاه پژوهشی ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی در مورد فلسفه شب چله و شب یلدا نکاتی بیان‌کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی رضوانفر، رئیس پایگاه پژوهشی ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص فلسفه شب چله و شب یلدا در قدیم توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
مطالب مرتبط
فلسفه شب چله و شب یلدا در قدیم + فیلم
young journalists club

آداب و رسوم شب یلدا در شهر های مختلف کشور/ زیبایی های یلدا در ایران

فلسفه شب چله و شب یلدا در قدیم + فیلم
young journalists club

تزیین سفره شب یلدا

فلسفه شب چله و شب یلدا در قدیم + فیلم
young journalists club

غذاهای شب یلدا + طرز تهیه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پرونده عقیل کشاورز به ایستگاه پایانی رسید + فیلم
۱۶۳۵

پرونده عقیل کشاورز به ایستگاه پایانی رسید + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
اخراج پرستار فرانسوی به دلیل پوشاندن موها در محیط کار + فیلم
۱۰۵۲

اخراج پرستار فرانسوی به دلیل پوشاندن موها در محیط کار + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
برخورد قطار با گله فیل‌ها در هند + فیلم
۱۰۲۴

برخورد قطار با گله فیل‌ها در هند + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
شرط آمریکا برای تحویل اف-۳۵ به ترکیه + فیلم
۶۱۶

شرط آمریکا برای تحویل اف-۳۵ به ترکیه + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
شاه کلید پرونده آدمکشی تفریحی غربی‌ها درگذشت + فیلم
۵۷۴

شاه کلید پرونده آدمکشی تفریحی غربی‌ها درگذشت + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.