باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر دیده نشده از جلسه شهیدان زاهدی و طهرانی مقدم + فیلم

تصاویری از جلسه‌ای با حضور شهید محمدرضا ظاهدی و شهید حسن طهرانی مقدم مشاهده می‌کنید که برای اولین بار منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه «به افق فلسطین» از شبکه افق، تصاویری برای نخستین بار از جلسه شهید محمدرضا زاهدی و شهید حسن طهرانی مقدم منتشر شد که مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
تصاویر دیده نشده از جلسه شهیدان زاهدی و طهرانی مقدم + فیلم
young journalists club

صحبت‌های پدر سردار شهید خرازی درباره سرلشکر شهید زاهدی + فیلم

تصاویر دیده نشده از جلسه شهیدان زاهدی و طهرانی مقدم + فیلم
young journalists club

حضور خانواده شهید زاهدی در برنامه محفل + فیلم

تصاویر دیده نشده از جلسه شهیدان زاهدی و طهرانی مقدم + فیلم
young journalists club

خواب عجیب شهید محمدرضا زاهدی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پرونده عقیل کشاورز به ایستگاه پایانی رسید + فیلم
۱۶۳۵

پرونده عقیل کشاورز به ایستگاه پایانی رسید + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
اخراج پرستار فرانسوی به دلیل پوشاندن موها در محیط کار + فیلم
۱۰۵۲

اخراج پرستار فرانسوی به دلیل پوشاندن موها در محیط کار + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
برخورد قطار با گله فیل‌ها در هند + فیلم
۱۰۲۴

برخورد قطار با گله فیل‌ها در هند + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
شرط آمریکا برای تحویل اف-۳۵ به ترکیه + فیلم
۶۱۶

شرط آمریکا برای تحویل اف-۳۵ به ترکیه + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
شاه کلید پرونده آدمکشی تفریحی غربی‌ها درگذشت + فیلم
۵۷۴

شاه کلید پرونده آدمکشی تفریحی غربی‌ها درگذشت + فیلم

۲۹ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.