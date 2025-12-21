تصاویر دیده نشده از جلسه شهیدان زاهدی و طهرانی مقدم + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642\u060c \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0632\u0627\u0647\u062f\u06cc \u0648 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0637\u0647\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0642\u062f\u0645 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n