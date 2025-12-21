باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
گرمای شب چله در سیاه چادرهای بختیاری + فیلم

یلدای مهربانی پویشی به وسعت ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله همزمان با شب یلدا زنان و مردان بختیاری با برپا کردن سیاه چادر‌هایی آئین سنتی دورهمی شعرخوانی محلی و شاهنامه خوانی را برگزار می‌کند.

 

ناشناس
۱۱:۱۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خداوند نگهدار این ایل و تبار باشد که این ایل نگهدار خیلی از آداب و رسوم ایرانیان بوده و هست
