باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشهای بخش مدیریت اضطراری شهر و شرکت اصلی خدمات شهری، بخش قابل توجهی از سانفرانسیسکو روز شنبه با یک خاموشی برق مواجه شد.
بر اساس گزارش شرکت گاز و الکتریک پاسیفیک، این خاموشی حدود ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان این شهر کالیفرنیا با جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داد.
مدیریت اضطراری سانفرانسیسکو در شبکه اجتماعی خود نوشت: «یک خاموشی بزرگ برق سانفرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داده است — تنها در موارد اضطراری تهدیدکننده زندگی با ۹۱۱ تماس بگیرید، از سفرهای غیرضروری خودداری کنید، چراغهای راهنمایی خاموش را به عنوان تقاطع چهارطرفه در نظر بگیرید، درهای یخچال و فریزر را بسته نگه دارید و وسایل برقی بزرگ را خاموش کنید تا از افزایش ناگهانی ولتاژ جلوگیری شود.»
این خاموشی باعث ترافیک شد و برخی کسبوکارها را مجبور کرد به طور موقت تعطیل کنند.
هنوز علت این خاموشی گسترده اعلام نشده است.