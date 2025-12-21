خاموشی بزرگ برق در سان‌فرانسیسکو حدود ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان این شهر را در تاریکی فرو برد و ترافیک سنگین و تعطیلی موقت برخی کسب‌وکار‌ها را به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های بخش مدیریت اضطراری شهر و شرکت اصلی خدمات شهری، بخش قابل توجهی از سان‌فرانسیسکو روز شنبه با یک خاموشی برق مواجه شد.

بر اساس گزارش شرکت گاز و الکتریک پاسیفیک، این خاموشی حدود ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان این شهر کالیفرنیا با جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داد.

مدیریت اضطراری سان‌فرانسیسکو در شبکه اجتماعی خود نوشت: «یک خاموشی بزرگ برق سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داده است — تنها در موارد اضطراری تهدیدکننده زندگی با ۹۱۱ تماس بگیرید، از سفر‌های غیرضروری خودداری کنید، چراغ‌های راهنمایی خاموش را به عنوان تقاطع چهارطرفه در نظر بگیرید، در‌های یخچال و فریزر را بسته نگه دارید و وسایل برقی بزرگ را خاموش کنید تا از افزایش ناگهانی ولتاژ جلوگیری شود.»

این خاموشی باعث ترافیک شد و برخی کسب‌وکار‌ها را مجبور کرد به طور موقت تعطیل کنند.

هنوز علت این خاموشی گسترده اعلام نشده است.

برچسب ها: قطعی برق ، سان فرانسیسکو
خبرهای مرتبط
توفان «فینا» شمال استرالیا را در تاریکی فرو برد
اودسا پس از حمله روسیه با خاموشی گسترده مواجه شد
روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داد؛ آتش‌سوزی و خاموشی گسترده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
وزارت نیرو یاد بگیره
۰
۰
پاسخ دادن
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
ریزش ساختمان در غزه ۴ کشته داشت/ هشدار وزارت کشور غزه درباره خطر ریزش ساختمان‌ها
سوئیس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان استقبال می‌کند
آخرین اخبار
یک شهید و یک زخمی در تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
توقیف سومین نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا
لیندسی گراهام مدعی شد: حماس و حزب‌الله در حال تجدید تسلیحات خود هستند
ترامپ برای سرکوب هرچه شدیدتر مهاجران در سال ۲۰۲۶ آماده می‌شود
فرانسه ناو هواپیمابر جدید می‌سازد
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
تیراندازی مرگبار در آفریقای جنوبی ۹ کشته بر جای گذاشت
سوئیس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان استقبال می‌کند
ریزش ساختمان در غزه ۴ کشته داشت/ هشدار وزارت کشور غزه درباره خطر ریزش ساختمان‌ها
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
الیزه از گفتگوی بالقوه مکرون با پوتین استقبال کرد
روسیه: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با آمریکا و اوکراین وجود ندارد
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند