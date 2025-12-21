باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تفسیر عبارت «خداوند بهترین روزی دهندگان است» از زبان رهبر انقلاب + فیلم

بیانات رهبر معظم انقلاب در جلسه تفسیر سوره مبارکه جمعه و روزی دادن خداوند به بندگان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در تفسیر سوره مبارک جمعه و تاکید بر این امر که خداوند بهترین روزی دهندگان است.

