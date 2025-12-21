به گفته هواشناسی چهارمحال و بختیاری بامداد امروز سردترین ایستگاه استان در کوهرنگ با دمای منفی ۲۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - نوروزی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بامداد امروز علاوه بر کوهرنگ، بلداجی در شهرستان بروجن هم به دمای زیر ۲۱ درجه سانتیگراد رسید.



دمای شهرکرد مرکز استان هم صبح امروز منفی ۱۴ درجه سانتیگراد گزارش شد.



ایستگاه‌های سرخون اردل هم با ۱۰ درجه بالای صفر گرمترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شد.



گفتنی است: ماندگاری هوای سرد تا صبح روز سه‌شنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت و به‌دلیل لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید، شرایط تردد به‌ویژه در محورهای برف‌گیر سخت‌تر می‌شود.

بر اساس نقشه‌ها و الگوهای فعلی تا پایان هفته جاری سامانه بارشی قابل‌توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و در صورت تغییر نکردن الگوها، سامانه بارشی بعدی اوایل هفته آینده استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.