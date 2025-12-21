باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی در این خصوص، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات امروز یکشنبه ۳۰ آذرماه، بارش برف و باران در محور‌های استان‌های کرمان، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ترافیک نیمه‌سنگین ایجاد کرده است.

وی درباره محور‌های پرحجم و نیمه‌سنگین، بیان کرد: آزادراه قزوین-کرج-تهران (حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد)، محور شهریار-تهران (حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس)، آزادراه ساوه-تهران (محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی) پرحجم و نیمه‌سنگین اعلام شده است.

سردار محبی محور‌های شریانی مسدود در کشور را اعلام و اظهار کرد: محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در هر دو مسیر، محور بندرلنگه-پارسیان، محور دلگان - زهکلوت، محور گلپایگان -گردنه شاه‌ولایت تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی با اشاره به محور‌های فرعی و غیر شریانی مسدود، گفت: محور‌های دوآب-بلده، سروآباد-پاوه، گنجنامه-تویسرکان، سی‌سخت-پادنا، پونل-خلخال، مظفرآباد-رودبار، قلعه‌گنج-رودبار (فرعی بیژن‌آباد)، خوانسار-بویین و میاندشت، زرآباد-چاهان، جلگه-چاه اسحاق، هشتبندی - جغین، فنوج - کتیج - رمشک، یزد - دهشیر، فاریاب - کهنوج، جاسک - بشاگرد، تفت - ده بالا، قلعه‌گنج - ده بالا، جلگه - بمپور - ایرانشهر، دلگان - جلگه، تا اطلاع ثانوی مسدود است.

سرهنگ سیاوش محبی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی افزود: رانندگان در سفر‌های زمستانی حتماً زنجیرچرخ، لباس گرم و تجهیزات اضطراری به همراه داشته باشند و از سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب در مسیر‌های برفی و بارانی پیروی کنند. همچنین از تردد در محور‌های مسدود خودداری کنند تا خطرات احتمالی کاهش یابد.

منبع: راهور