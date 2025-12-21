باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - افتتاحیه پنجمین مسابقات ملی برنامهنویسی و رباتیک دانشآموزی کیدکد با حضور جمعی از مربیان، داوران، فعالان حوزه آموزش فناوری و مسئولان آموزشی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
در این مراسم رامبد دانشپژوه، مدیرعامل مرکز نوآوری لنسر شریف گفت: مسابقات کیدکد با هدف شناسایی، توانمندسازی و پرورش استعدادهای دانشآموزی در حوزههای برنامهنویسی، رباتیک و فناوریهای نوین طراحی شده و تلاش میکند دانشآموزان را از مصرفکننده فناوری به خالق و حلکننده مسئله تبدیل کند.
مدیرعامل مرکز نوآوری لنسر شریف با بیان این که مسابقات کیدکد یکی از رویدادهای تخصصی دانشآموزی در حوزه فناوری است؛ افزود: این مسابقه هر ساله با مشارکت دانشآموزان از سراسر کشور برگزار میشود و در آن، شرکتکنندگان در قالب لیگها و بخشهای متنوعی از جمله برنامهنویسی، رباتیک، خلاقیت و نوآوری فناورانه به رقابت میپردازند.
دانشپژوه با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد ادامه داد: پنجمین دوره کیدکد در حالی برگزار میشود که در چهار دوره گذشته، بیش از ۶ هزار دانشآموز در مسابقات شرکت کردهاند و بیش از ۱۰۰ مدالآور جهانی از دل این رقابتها معرفی شدهاند. سال گذشته ۱۸۵۰ دانشآموز و سال قبل از آن ۲۱۵۰ دانشآموز در مسابقات حضور داشتند که همین موضوع باعث شده کیدکد بهعنوان بزرگترین رویداد دانشآموزی کشور شناخته شود.
وی درباره فرآیند ثبتنام گفت: ثبتنام بهصورت کاملاً آنلاین و از طریق سایت رسمی مسابقات انجام میشود. دانشآموزان پس از ایجاد پنل کاربری، به آموزشهای رایگان از جمله آموزش برنامهنویسی دسترسی خواهند داشت و پشتیبانی نیز بهصورت شبانهروزی از طریق سامانه انجام میشود.
دانش پژوه گفت: ثبتنام مسابقات از امروز آغاز میشود و اطلاعرسانی آن از طریق رسانهها، صدا و سیما، مدارس و مجموعههای وابسته به شهرداری انجام خواهد شد. مهلت اولیه ثبتنام تا ۱۵ دیماه است و پس از آن، مراحل بعدی مسابقات اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیر عامل مرکز نوآوری لنسر شریف با تشریح شیوه جدید ارزیابی و مدالدهی این دوره از مسابقات گفت: فلسفه اصلی این مدل آن است که از یکسو شأن و ارزش مدالهای طلا، نقره و برنز حفظ شود و از سوی دیگر، هیچ دانشآموزی بدون دستاورد از این رویداد خارج نشود.
دانشپژوه افزود: با توجه به ماهیت دانشآموزی مسابقات، تجربه چهار ساله ما نشان داده که اگر همه شرکتکنندگان مدال فیزیکی دریافت کنند، ارزش رقابت و مدالها کاهش مییابد. به همین دلیل، مدل ارزیابی را بهصورت تفکیکشده و عادلانه طراحی کردهایم.
مدیر عامل مرکز نوآوری لنسر شریف با بیان اینکه ارزیابیها به تفکیک پایه تحصیلی انجام میشود، ادامه داد: هر پایه تحصیلی بهصورت مستقل یک لیگ محسوب میشود و دانشآموزان پایههای مختلف با یکدیگر مقایسه نمیشوند. بهعنوان مثال، پایههای اول، دوم و سوم ابتدایی هرکدام لیگ جداگانه دارند و در هر پایه، نفرات اول تا سوم مدال طلا، نقره و برنز مخصوص همان پایه را دریافت میکنند.
مدیرعامل مرکز نوآوری لنسر شریف اظهار کرد: بر این اساس، در مجموع حدود ۱۸۰ مدال طلا، نقره و برنز در این دوره اهدا خواهد شد که همگی مدالهای اختصاصی و با طراحی ویژه مسابقات امسال هستند و ارزش بالایی دارند.
دانشپژوه درباره سایر شرکتکنندگان نیز توضیح داد: برای دانشآموزانی که مدال فیزیکی دریافت نمیکنند، نظام رتبهبندی درصدی در نظر گرفته شده است. تا ۵ درصد برتر شرکتکنندگان نشان طلا، تا ۱۰ درصد نشان نقره و تا ۲۰ درصد نشان برنز را روی گواهینامه (سرتیفیکیت) خود دریافت میکنند. این نشانها امسال با طراحی اختصاصی ارائه شدهاند.
دانشپژوه تصریح کرد: مبنای این رتبهبندی، امتیاز کل دانشآموز است که با داوری بسیار دقیق و جزئینگر محاسبه میشود. شاخصهایی مانند خلاقیت، دقت در ساخت، میزان تلاش و سایر آیتمهای تخصصی، بهویژه در بخشهایی مانند رباتیک، بررسی و به امتیاز نهایی تبدیل میشود. این امتیاز، معیار اصلی تخصیص نشانها و رتبه درصدی خواهد بود.
دانشآموزان علاقهمند میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی مسابقات به نشانی www.kidcod.ir اطلاعات کامل مربوط به لیگها، شرایط شرکت، زمانبندی مراحل مسابقه و نحوه ثبتنام را مشاهده و در این رویداد ملی ثبتنام کنند.