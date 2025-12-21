باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر علی ضامن صالحیفرد رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامهریزی برای بهرهبرداری از چند پروژه مهم با حضور مقامات کشوری گفت: یکی از مهمترین این طرحها، پروژه ساختمان الحاقی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان هاجر(س) شهرکرد است که به عنوان یک پروژه حیاتی، ۲۳۰ تخت آموزشی و درمانی را در قالب ساختمانی ۶ طبقه به ظرفیت این بیمارستان اضافه میکند.
دکتر صالحیفرد گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۲ با مشارکت خیرین آغاز شد که جا دارد از اهتمام و همراهی ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی شود. همچنین در سال ۱۳۹۹ و در دورهای که بنده معاون توسعه دانشگاه بودم، با پیگیریهای انجامشده، ماده ۲۳ این پروژه اخذ و در قانون بودجه کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه لحاظ شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با تشریح بخشهای مختلف این پروژه، بیان کرد: در طبقه زیرزمین، بخش رادیوتراپی و تصویربرداری پیشبینی شده که دستگاه رادیوتراپی آن در مرحله تست سرد قرار دارد و بهزودی به بهرهبرداری میرسد. همچنین بخش تصویربرداری شامل سیتی سیمولاتور ساخت ژاپن، MRI زیمنس آلمان، سیتی اسکن، رادیولوژی، سونوگرافی و ماموگرافی است.
وی ادامه داد: در طبقه همکف، بخش اورژانس با حدود ۴۵ تخت، بخش CPR، بستری بزرگسالان و کودکان از اردیبهشت و خردادماه سال جاری به بهرهبرداری رسیده و نقش مهمی در جبران کمبود فضای بستری بیمارستان هاجر ایفا کرده است. طراحی این بخش بهگونهای است که در شرایط بحران، ظرفیت آن تا دو برابر افزایش مییابد.
دکتر صالحیفرد افزود: طبقه اول به بخش شیمیدرمانی اختصاص دارد تا خدمات درمانی بیماران مبتلا به سرطان و تومورها، که دومین علت شایع مرگومیر در کشور هستند، با تعرفههای دولتی به مردم استان و حتی استانهای همجوار ارائه شود. طبقات دوم و سوم شامل بخشهای بستری مردان، زنان، کودکان و ICU است و در طبقه چهارم نیز اتاقهای عمل جنرال، آنژیوگرافی، CCU، ICU و هلیپد برای اورژانس هوایی پیشبینی شده است.
وی با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: این طرح تاکنون نزدیک به یک همت هزینه در برداشته و بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بهزودی بهطور کامل آماده بهرهبرداری خواهد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری همچنین از افتتاح دانشکده بهداشت در مجتمع پردیس رحمتیه شهرکرد خبر داد و گفت: این پروژه که کلنگ آن در سال ۱۳۹۸ به زمین زده شد، با زیربنای حدود ۳۲۰۰ متر مربع و هزینهای نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان، آماده بهرهبرداری است و حدود ۲۰ عضو هیئت علمی و رشتههای مختلف حوزه بهداشت را پوشش میدهد.
وی افزود: دانشکده پیراپزشکی نیز که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، اکنون آماده افتتاح است. این دانشکده با حدود ۱۸ عضو هیئت علمی و هزینهای نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان، نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت ایفا خواهد کرد.
دکتر صالحیفرد در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این پروژهها، نزدیک به ۲۰ طرح دیگر دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری نیز در ایامالله دهه مبارک فجر آماده تکمیل، تجهیز و بهرهبرداری خواهد شد.