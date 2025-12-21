رئیس شورای شهر تهران گفت: نظر دولت درباره شرایط تحصیلی شهرداران هنوز به تصویب نرسیده و درخصوص شهرداران فعلی هم اقتضا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درخصوص انتخاب شهرداران، گفت: مصوبه دولت هنوز به تصویب نرسیده است، اما در مورد شهرداران فعلی اقتضا نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار شهر، مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: امروز گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند و پرونده باغات بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به جلسه با وزیر راه و شهرسازی در مورد حریم، خاطرنشان کرد: این صحبت را مطرح کردیم که اگر حریم اینگونه از بین برود منطقی نیست. قرار بر این شد که تصمیمات شورا در مورد حریم اعلام و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود. امیدواریم تحول و تحرکی در این زمینه رخ دهد. طرحی آماده شده که بر اساس آن همه شهر‌ها می‌توانند در حریم مشارکت داشته باشند و از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند و شهرداران مناطق بر حریم نظارت داشته باشند.

چمران در مورد آمار‌های اعلام شده از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰، یادآور شد: این کمیسیون تحت نظارت شورا نیست و یک نهاد شبه قضایی است و یک نفر از قضات، یک نفر از وزارت کشور و یک نفر از شورای شهر در آن حضور دارند. احکام این کمیسیون تنها توسط دیوان عدالت اداری قابل نقض است، اما به هر شکل چند ۱۰ هزار حکم در این کمیسیون باقی مانده و تا صاحبان اقدام به دریافت مجوز ساخت نکنند جرائم را نمی‌پردازند. زمانی که رئیس شورای عالی استان‌ها بودم طرحی تهیه کردیم که آن را پس گرفتیم. به هر شکل طرح آماده است و می‌توان آن را به روز رسانی کرد. 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: تمام کسانی که حکم داشتند فورا به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند. پرونده‌های مفصلی در این زمینه در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص انتخاب شهرداران، گفت: مواردی که تصویب می‌شود در این دوره تاثیری ندارد و اجازه دهید آیندگان خودشان برای آینده تصمیم بگیرند. مصوبه دولت هنوز به تصویب نرسیده است، اما در مورد شهرداران فعلی نیست.

