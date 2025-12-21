باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - صدها نفر روز شنبه در استکهلم تجمع کردند تا به برنامههای اسرائیل برای الحاق کرانه باختری اشغالی و عدم پایبندی آن به توافق آتشبس اعتراض کنند.
معترضان با شعارهایی مانند «فلسطین را آزاد کنید»، «اسرائیل قاتل، از فلسطین بیرون برو» و «نه به الحاق کرانه باختری» به اقدامات اسرائیل واکنش نشان دادند.
به دنبال فراخوانهای سازمانهای متعدد جامعه مدنی، جمعیت در میدان اودنپلان تجمع کردند و با حمل بنرهایی با عنوان «اسرائیل آتشبس را رعایت نمیکند»، «نسلکشی را متوقف کنید» و «فلسطین برای همیشه» به سمت پارلمان سوئد راهپیمایی کردند.
در طول تظاهرات، معترضان خواستار صلح شدند و سیاستهای اسرائیل را محکوم کردند.
مالین آکرستروم، فعال سوئدی در گفتوگو با آناتولی گفت که شرایط انسانی در غزه به دلیل شرایط زمستانی به یک فاجعه تبدیل شده است و از جامعه بینالمللی خواست تا اقدامی انجام دهد.آکرستروم تأکید کرد که وضعیت در منطقه هر روز رو به وخامت است و این روند به یک «نسلکشی» تبدیل میشود.
او افزود: «جهان فریب خورده و باور میکند که آتشبس برقرار است، در حالی که غزه همچنان بمباران میشود و «نوزادان از سرما یخ میزنند».
بیش از ۱۰۰ عضو پارلمان سوئد خواستار اقدام برای جلوگیری از خشونت علیه مردم فلسطین در کرانه باختری اشغالی توسط اسرائیل شدهاند.
این قانونگذاران خواستههای خود را در نامهای به ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد ارسال کردند.
در بیانیهای که از طرف قانونگذاران صادر شد، اشاره شد که در سایه وضعیت فعلی غزه، خشونتهای انجام شده توسط شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری در سالهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
آنها از دولت سوئد خواستند تا برای متوقف کردن این اقدامات خشونتآمیز که مغایر با قوانین بینالمللی است، اقدام کند.
منبع: آناتولی