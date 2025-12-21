باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ علی باقرزاده از ثبتنام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: به منظور تأمین معلمان مورد نیاز هنرستانهای فنی و حرفهای و کارو دانش در مشاغل هنر آموزی از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تعداد ۳۰۰۰ نفر دانشجوی مهارت آموز جذب خواهند شد.
وی افزود: ثبتنام برای شرکت در این آزمون از روز سهشنبه ۲۵ آذرماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آغاز و در روز دوشنبه اول دی ماه پایان میپذیرد و متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبتنام کنند.
باقرزاده ادامه داد: متقاضیان برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبتنام در این آزمون را که همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان در دسترس خواهد بود، مطالعه کرده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبتنام کنند.
باقرزاده گفت: آزمون مذکور از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد.
رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری تأکید کرد: حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون تخصصی برای دوره کارشناسی ٢٦ سال و دوره کارشناسی ارشد ٢٨ سال است. ضمناً برای افراد متأهل دارای فرزند، به ازای هر فرزند (حداکثر تا دو فرزند)، یک سال به سقف سنی اضافه میشود.