فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عاملان قتل خانوادگی در شهرستان گچساران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی فرمانده نیرو انتظامی به نقل از سردار سهام صالحی اظهار کرد: در پی وقوع حادثه قتل در شهرستان گچساران، بلافاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه صحت موضوع تأیید و مشخص شد که پدر خانواده در منزل شخصی و در اثر اختلافات خانوادگی، مورد اصابت سلاح گرم قرار گرفته و به قتل رسیده است.

صالحی تصریح کرد: متهمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازداشت و از آنان سه قبضه سلاح گرم و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مرجع قضائی معرفی گردیدند.

