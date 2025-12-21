باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مذاکره‌کنندگان آمریکایی روز شنبه در فلوریدا با مقامات روسی برای دور جدید مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دیدار کردند، در حالی که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سعی دارد هر دو طرف را برای پایان دادن به درگیری به توافق برساند.

دیدار میامی پس از مذاکرات آمریکا روز جمعه با مقامات اوکراینی و اروپایی صورت گرفت که آخرین بحث‌ها درباره یک طرح صلح است که امید‌هایی برای حل درگیری که با تهاجم تمام‌عیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، ایجاد کرده است.

کیریل دیمیتریف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پس از دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد ترامپ، به خبرنگاران گفت که مذاکرات سازنده بوده و روز یکشنبه ادامه خواهد یافت. یک مقام کاخ سفید گفت که مذاکرات برای امروز به پایان رسیده است.

دیمیتریف گفت: «مذاکرات به شکل سازنده‌ای در حال پیشروی است. آنها زودتر آغاز شد و امروز نیز ادامه خواهد یافت و همچنین فردا ادامه خواهد یافت.»

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکن است او نیز به مذاکرات بپیوندد.

مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی اوایل این هفته پیشرفت در مورد تضمین‌های امنیتی برای کییف به عنوان بخشی از مذاکرات برای پایان جنگ را گزارش کردند، اما هنوز مشخص نیست که آیا این شرایط برای مسکو قابل قبول خواهد بود یا خیر.

یک منبع روسی به رویترز گفت که هرگونه دیدار بین دیمیتریف و مذاکره‌کنندگان اوکراینی رد شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز شنبه در کییف گفت که اوکراین از پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات سه جانبه با ایالات متحده و روسیه حمایت خواهد کرد اگر مبادله بیشتر زندانیان را تسهیل کند و راه را برای دیدار‌های رهبران ملی هموار کند.

زلنسکی به خبرنگاران محلی در کییف گفت: «آمریکا اکنون یک جلسه سه‌جانبه با مشاوران امنیت ملی — آمریکا، اوکراین، روسیه — پیشنهاد می‌دهد.»

پوتین هیچ سازشی ارائه نمی‌دهد

منابع آشنا با اطلاعات گزارش می‌دهند که گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا همچنان هشدار می‌دهند که پوتین قصد دارد تمام اوکراین را تصرف کند، که با ادعای برخی مقامات آمریکایی مبنی بر آمادگی مسکو برای صلح در تضاد است.

پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود در مسکو هیچ سازشی ارائه نداد و اصرار کرد که شرایط روسیه برای پایان جنگ از ژوئن ۲۰۲۴ تغییر نکرده است، زمانی که خواستار کنار گذاشتن آرزوی پیوستن اوکراین به ناتو و خروج کامل از چهار منطقه اوکراین شد که روسیه آن را قلمرو خود می‌داند.

کییف می‌گوید زمینی را که نیرو‌های مسکو در نزدیک به چهار سال جنگ نتوانسته‌اند تصرف کنند، واگذار نخواهد کرد.

رستم عمروف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین، گفت که تیم‌های آمریکایی و اروپایی روز جمعه مذاکراتی برگزار کردند و بر ادامه تلاش‌های مشترک خود توافق کردند.

عمروف در شبکه تلگرام درباره بحث‌ها در ایالات متحده نوشت: «ما با شرکای آمریکایی خود بر روی گام‌های بعدی و ادامه کار مشترک در آینده نزدیک توافق کردیم» و افزود که او زلنسکی را از نتیجه مذاکرات مطلع کرده است.

کاخ سفید بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.

روبیو روز جمعه به خبرنگاران گفت که در بحث‌ها برای پایان جنگ پیشرفت حاصل شده است، اما هنوز راهی برای پیمودن وجود دارد.

