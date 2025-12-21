مدیر کل گمرک جلفا گفت:در هشت ماهه امسال مجموع صادرات از گمرک و پایانه صادراتی جلفا به ۶۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان-علی بیسلم گفت:در هشت ماهه امسال میزان واردات از طریق گمرک و پایانه صادراتی جلفا ۱۸۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار بود که بیانگر جایگاه مهم گمرک جلفا در چرخه تجارت خارجی کشور است.



وی با اشاره به تردد کامیون‌ها اظهار کرد: روزانه به طور میانگین حدود ۵۰۰ دستگاه کامیون از گمرک جلفا تردد می‌کنند و در مجموع طی هشت ماهه امسال حدود ۱۲۰ هزار کامیون از این مرز عبور کردند.



مدیر کل گمرک جلفا گفت:میزان صادرات، واردات و تردد کامیون‌ها نشان می‌دهد که گمرک‌های جلفا و نوردوز سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال منطقه دارند.



بیسلم گفت: علاوه بر پرسنل اداره مشاغل متعددی در حوزه‌های جانبی از جمله شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های خصوصی، انبارداران، رانندگان کامیون، خدمات لجستیکی و کسب و کار‌های محلی به واسطه فعالیت این گمرک‌ها ایجاد شده و نقش مهمی در رونق اقتصادی و معیشت مردم منطقه ایفا می‌کنند.



رضا تقی زاده میلانی مدیر اداره گمرک منطقه آزاد ارس – نوردوز با اشاره به حجم بالای تردد کامیون‌ها از این مرز گفت: در هشت ماهه امسال حدود ۱۱۰ هزار کامیون از گمرک نوردوز تردد کردند که این رقم به طور میانگین معادل ۵۵۰ تا ۶۰۰ کامیون در روز است.



وی افزود: این حجم از تردد نشان دهنده نقش راهبردی گمرک نوردوز در ترانزیت و تجارت خارجی کشور به ویژه در مسیر ارتباطی ایران با کشور‌های منطقه است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما