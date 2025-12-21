عملیات گسترده جمع‌آوری گیاه مهاجم آروجیا در پارک ملی بوجاق بندر کیاشهر در حال اجرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق گفت: گونه مهاجم گیاه آروجیا تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و تعادل اکولوژیک منطقه محسوب می‌شود. برنامه‌های منظم پایش و کنترل این گونه با بهره‌گیری از توان کارشناسی محیط‌بانان و همچنین همکاری ارزشمند جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد در دست اجرا است.

او از آغاز عملیات گسترده جمع‌آوری، پاکسازی و کنترل گیاه مهاجم آروجیا در پارک ملی بوجاق بندر کیاشهر با حضور و همکاری گروه‌های داوطلب و مردم‌نهاد خبر داد و افزود: این اقدام مشترک، نمادی از هم‌افزایی میان جامعه محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و محیط‌بانان برای صیانت از میراث طبیعی کشور به شمار می‌رود. 

سرپرست پارک ملی بوجاق تصریح کرد: مشارکت گروه‌های داوطلب و مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدیریتی این پارک از جمله کنترل گونه‌های مهاجم، نقشی کلیدی و انکارناپذیر دارد. این مشارکت‌ها نه تنها به تحقق اهداف حفاظتی کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در جهت افزایش آگاهی عمومی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری نسبت به میراث طبیعی است.

«آروجیا» گونه گیاهی جدید نیست و در سال‌های قبل نیز وجود داشت، اما به دلیل تغییرات اقلیم و شرایط آب و هوایی، وضعیت تهاجمی دارد. این گیاه حالت پیچکی دارد و به تنه درختان نفوذ می‌کند، آروجیا مانند انگل عمل می‌کند و با استفاده از درختان پس از استقرار، موجب حذف پایه‌های درختی می‌شود.

آروجیا بر روی گونه‌های پهن برگ موجود در جنگل‌ها از جمله بلوط و ممرز و اوجا و انجیلی و… مستقر و نهایتا موجب خشک شدن درخت می‌شود.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: گیاه مهاجم ، پارک ملی بوجاق
تغییر ساعت کار در گیلان به مناسبت شب یلدا
پارک ملی بوجاق، میزبان نخستین گروه قو‌ها و غاز‌های مهاجر
