باشگاه خبرنگاران جوان - «محسن اردکانی» در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت که به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد، ضمن تشریح اقدام‌های انجام‌شده برای حفظ پایداری منابع آب و مدیریت مصرف در پایتخت، به گزارش شرکت آب منطقه‌ای درباره تاب‌آوری سد‌های تهران پرداخت و گفت: براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شد سد‌های امیرکبیر، لتیان، لار و ماملو در صورت تداوم خشکسالی و عدم مدیریت شرایط تنش آبی، به تدریج از مدار بهره‌برداری خارج شوند، اما با اقدام‌های انجام شده و نشست‌های مستمر با حضور وزیر نیرو، پیش‌بینی‌های بسیار محتمل به وقوع نپیوست که این موفقیت، حاصل همراهی مردم و یک کار گروهی به فرماندهی وزیر نیرو بود.

وی با بیان اینکه در ششمین خشکسالی پیاپی، شرایط سختی را سپری می‌کنیم، افزود: با این حال، توانسته‌ایم ۱۶ هزار و ۳۸۲ لیتر بر ثانیه از منابع مختلف زیرزمینی ازجمله حفر و بهسازی چاه‌ها و بررسی تمامی قنوات، استحصال کنیم که این اقدام‌ها موجب پایداری سد‌ها طی سال‌های گذشته و به ویژه امسال شده است.

مدیرعامل آبفای تهران ادامه داد: با کاهش فشار و مدیریت دقیق شبکه، طی ۸ ماه گذشته ۱۶ میلیون مترمکعب از نشتی آب شبکه پایتخت با اختلاف ارتفاع ۸۰۰ متری توزیع آب و انجام مانور بر روی ۴۵ هزار و ۶۲۶ شیرخط جلوگیری شد که امکان توزیع آب به میزان مناسب بین شهروندان و کنترل مصرف را فراهم کرد.

به‌گفته وی، در سال جاری از مجموع ۱۸ هزار کیلومتر خطوط شبکه انتقال و توزیع آب پایتخت، ۸ هزار کیلومتر نشت‌یابی و ۴۰۰ مورد نشت شناسایی شده که با نوسازی ۲۵۰ کیلومتر از خطوط، نشتی‌ها برطرف شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران سپس یکی از اقدام‌های مهم انجام‌شده برای مدیریت تامین آب در شهر تهران را تسریع در اجرای پروژه بزرگ رینگ آبرسانی تهران موسوم به قمر بنی‌هاشم (ع) خواند و گفت: در یکی دو سال اخیر اجرای این پروژه شامل خطوط با قطر‌های بالای ۱۶۰۰، ۱۸۰۰ میلی‌متر، سالانه حدود ۱۴ کیلومتر پیشرفت داشته است که این امکان را فراهم می‌کند تا همین منابع محدود آب را در خطوط توزیع موجود مدیریت کنیم.

وی با بیان اینکه تهران از دو سامانه شرق و غرب آب می‌گیرد، اظهار داشت: در گذشته ممکن بود سد کرج آب داشته باشد، اما سد لتیان با کمبود آب مواجه باشد که باعث می‌شد بخشی از شرق با مشکل کم‌آبی رو‌به‌رو شود. اما اقدام‌هایی که ظرف یکی دو سال گذشته و به‌ویژه امسال انجام گرفت، باعث شد در هر دو سامانه آب موجود باشد و بتوانیم آن را در کل شهر توزیع کنیم و این مدیریت برداشت از سد‌ها یکی از دلایل افزایش پایداری منابع در این مدت بوده است.

اردکانی در ادامه درباره میزان هدررفت آب شبکه تهران، توضیح داد: به طور کلی ۲۲ درصد آب بدون درآمد یا به اصطلاح عمومی هدررفت آب داریم که فقط ۹.۷ درصد آن هدررفت واقعی و ۱۱ درصد آن هدررفت ظاهری و شامل مصارف غیرمجاز و خطا‌های دستگاه‌های اندازه‌گیری و قرائت کنتور می‌شود و ۱.۴۶ درصد نیز مصارف بدون درآمد مانند شست‌وشوی مخازن و حوادث است.

اردکانی همچنین با اشاره به نصب لوازم کاهنده مصرف، گفت: لوازم کاهنده دستکم ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش می‌دهند که تاکنون یک میلیون قطعه شیرآلات و لوازم کاهنده در شهر تهران نصب شده است و در کنار اقدام‌هایی نظیر قدردانی از خوش‌مصرفان و برخورد با بدمصرفان، حدود ۱۷۳ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی، جریمه و یا به انشعاب قانونی تبدیل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: الگوی مصرف آب به‌ازای هر نفر در تهران اکنون ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز است که در گذشته فقط ۲۹ درصد شهروندان این الگو را رعایت می‌کردند، اما این میزان هم‌اکنون به ۳۵ درصد رسیده است و شمار مشترکان پرمصرف با مصرفی تا دو برابر الگوی تعیین‌شده از ۶۴ به ۶۰ درصد کاهش یافته و تعداد مشترکان بدمصرف با مصرفی بیش از دو برابر الگو نیز از ۷ به ۵ درصد کاهش یافته است ضمن آنکه سرانه مصرف هر خانواده نیز در هشت ماه اخیر با ماهانه ۱۷۰۰ لیتر کاهش از ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر در ماه به ۱۳ هزار و ۹۰۰ لیتر رسیده است.

اردکانی در پایان گفت: با همراهی مردم توانسته‌ایم مصرف آب را در مقایسه با سال گذشته ۱۲ درصد کاهش داده و ۱۰۲ میلیون مترمکعب آب کمتری در شبکه توزیع کنیم که این میزان حدود ۱.۳ برابر ظرفیت کامل سد لتیان محسوب می‌شود و همکاری شهروندان در مدیریت مصرف آب بسیار جای قدردانی و امتنان دارد.

منبع: وزارت نیرو