وضعیت اورژانسی ذخایر خونی در گلستان

باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس این اطلاعیه، در حال حاضر بیش از چهار هزار بیمار خاص و همچنین بیماران بستری در مراکز درمانی استان گلستان، به صورت فوری و مستمر به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و تداوم این وضعیت می‌تواند روند درمان بیماران را با مشکل جدی مواجه کند.

اداره‌کل انتقال خون استان گلستان از تمامی شهروندان نوع‌دوست، فداکار و واجد شرایط دعوت کرده است با مراجعه به پایگاه‌ها و مراکز انتقال خون، در این شرایط حساس یاری‌گر بیماران نیازمند باشند و با اهدای خون، نقشی مؤثر در نجات جان هم‌استانی‌ها ایفا کنند.

شرایط اهدای خون

بر اساس اعلام این اداره‌کل، افراد ۱۸ تا ۶۵ سال که از سلامت عمومی برخوردار هستند، می‌توانند برای اهدای خون مراجعه کنند. همراه داشتن کارت ملی هنگام حضور در مراکز انتقال خون الزامی است.

فهرست مراکز اهدای خون استان گلستان و ساعات فعالیت

پایگاه انتقال خون شهرستان گرگان

ساعات فعالیت:

همه‌روزه: ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

پنجشنبه‌ها: ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰

جمعه‌ها و روز‌های تعطیل: ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰

آدرس: گرگان، خیابان ۵ آذر، روبه‌روی بیمارستان ۵ آذر

پایگاه انتقال خون شهرستان گنبد کاووس

ساعات فعالیت:

همه‌روزه: ۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

پنجشنبه‌ها: ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰

روز‌های تعطیل تقویم (به‌جز جمعه‌ها): ۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰

آدرس: گنبد کاووس، خیابان ۱۷ شهریور شرقی

مرکز ثابت خونگیری شهرستان علی‌آباد کتول

ساعات فعالیت:

همه‌روزه: ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

پنجشنبه‌ها: ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

آدرس: علی‌آباد کتول، خیابان امام رضا (ع)، خیابان امام خمینی ۱۵ (بنیاد شهید قدیم)

مرکز ثابت خونگیری شهرستان بندرگز

وضعیت: تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد

(روز‌های فعالیت پیشین: روز‌های زوج، ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰)

آدرس: بندرگز، خیابان اسدی عرب

مرکز خونگیری شهدای مناء شهرستان آق‌قلا

ساعات فعالیت:

روز‌های فرد (یکشنبه و سه‌شنبه): ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

پنجشنبه‌ها: ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

آدرس: داخل پارک کودک، روبه‌روی پل جدید

مرکز ثابت خونگیری شهرستان کردکوی

ساعات فعالیت:

روز‌های فرد (یکشنبه و سه‌شنبه): ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰

پنجشنبه‌ها: ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰

آدرس: خیابان روبه‌روی فرمانداری، کوچه ابونصرفارابی، داخل کوچه سمت چپ، جنب مسافرخانه وارش

تیم سیار خونگیری شهرستان بندر ترکمن

زمان فعالیت: چهارشنبه هر هفته

ساعات فعالیت: ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

محل استقرار: هلال‌احمر شهرستان بندر ترکمن

مرکز خونگیری شهرستان مینودشت

روز فعالیت: دوشنبه

ساعات فعالیت: ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

آدرس: داخل مرکز بهداشت شهرستان مینودشت

مرکز خونگیری شهید کاغذلو شهرستان رامیان

زمان فعالیت: شنبه هر هفته

ساعات فعالیت: ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰

آدرس: کوچه امام ۶۱، انتهای کوچه سمت چپ

نوبت‌دهی و راه‌های ارتباطی

نوبت‌دهی اینترنتی: nobatdehi.ibto.ir

شماره تماس: ۳۲۳۵۱۱۲۰

اداره‌کل انتقال خون استان گلستان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در این شرایط، از مردم شریف استان درخواست کرد با حضور گسترده در مراکز اهدای خون، سهمی ماندگار در نجات جان بیماران و تأمین ذخایر حیاتی خون استان داشته باشند.

منبع: روابط عمومی انتقال خون گلستان