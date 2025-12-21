باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیک اظهار داشت: «کسب‌وکارهایی که مشمول مالیات هستند، موظف‌اند صورت‌حساب‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ارسال کنند. این گروه مخاطبان اصلی تغییرات جدید در نظام مالیاتی کشور به شمار می‌آیند.»

وی افزود: «مؤدیان می‌توانند از چند مسیر نسبت به صدور و ارسال صورت‌حساب الکترونیک اقدام کنند و هنگام خرید نیز، صورت‌حساب الکترونیک را از فروشنده دریافت کنند. در صورت عدم صدور صورت‌حساب الکترونیک برای معاملات، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده به خریدار تعلق نمی‌گیرد. منظور از این اعتبار، همان مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که در خریدها پرداخت می‌شود و به میزان آن، فرد از سازمان امور مالیاتی بستانکار می‌شود.»

موحدی بکنظر ادامه داد: «این نکته بسیار مهم است؛ زیرا اگر مؤدیان این الزام را رعایت نکنند، پس از گذشت چند ماه ـ برای مثال در دوره زمستان سال ۱۴۰۴ ـ هنگام محاسبه بدهی خود در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ متوجه خواهند شد که به دلیل عدم صدور صورت‌حساب الکترونیک، اعتبار مالیاتی به آنان تعلق نگرفته است. همچنین در ساختار جدید سامانه، ثبت اطلاعات خرید به‌صورت دستی یا خارج از بستر الکترونیک امکان‌پذیر نیست.»

در ادامه، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره مزایای اجرای طرح و نقش آن در کاهش فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی توضیح داد: «اجرای این طرح بیش از هر چیز به نظم و شفافیت در فرایند صدور صورت‌حساب‌ها کمک می‌کند. شاید در این مرحله نتوان با قطعیت از کاهش فرار مالیاتی سخن گفت، اما ثبت متمرکز صورت‌حساب‌ها در سامانه معاملات، امکان نظارت و بررسی دقیق‌تر را برای سازمان فراهم می‌سازد.»

او تأکید کرد: «ثبت و ضبط صورت‌حساب‌ها در سامانه معاملات باعث می‌شود بخش قابل توجهی از تراکنش‌هایی که پیش‌تر خارج از سازوکار رسمی انجام می‌شدند، وارد چرخه قابل رصد شوند. این امر به شکل جدی در جهت افزایش شفافیت در زنجیره کالا و خدمات کشور تأثیرگذار است.»

موحدی بکنظر در پایان خاطرنشان کرد: «راه‌اندازی سامانه صورت‌حساب الکترونیک گامی مهم در جهت تقویت عدالت مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی کشور است و ضمن تسهیل فرایندهای مالیاتی، به کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی منجر خواهد شد.»