باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدالقادر الکربلائی، معاون نظامی جنبش نجباء عراق، در پیامی بر موضع ثابت این جنبش مبنی بر حفظ سلاح و مقاومت در برابر حضور نیروهای آمریکایی تأکید کرد. وی حضور مستمر آمریکا در خاک عراق را با وجود توافقهای قبلی بر خروج، نقض حاکمیت ملی و اشغالگری خواند.
الکربلائی دخالت آمریکا در امور داخلی عراق از جمله تسلیح و آموزش گروههای تروریستی و شبهنظامیان تجزیهطلب را به منظور بیثباتسازی کشور محکوم کرد. وی مقاومت را حق مشروع ملتهایی دانست که حاکمیت و سرزمین آنان مورد اشغال قرار گرفته است.
وی در پایان خطاب به اشغالگران اعلام کرد: کسانی که راه حسین بن علی (ع) را پیش گرفتهاند، نه از تهدید و ترور میهراسند و نه از خیانت خنجرزنندگان بیمی در دل دارند. این مواضع بیانگر عزم جنبشهای مقاومت در عراق برای ادامه مبارزه تا پایان کامل اشغال و احقاق حاکمیت ملی است.
منبع: تلگرام نجباء