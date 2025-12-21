معاون نظامی جنبش نجیبای عراق، تأکید کرد این جنبش سلاح خود را حفظ کرده و مقاومت علیه حضور نیرو‌های آمریکایی در خاک عراق را حق مشروع ملت‌های تحت اشغال دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عبدالقادر الکربلائی، معاون نظامی جنبش نجباء عراق، در پیامی بر موضع ثابت این جنبش مبنی بر حفظ سلاح و مقاومت در برابر حضور نیرو‌های آمریکایی تأکید کرد. وی حضور مستمر آمریکا در خاک عراق را با وجود توافق‌های قبلی بر خروج، نقض حاکمیت ملی و اشغالگری خواند.

الکربلائی دخالت آمریکا در امور داخلی عراق از جمله تسلیح و آموزش گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامیان تجزیه‌طلب را به منظور بی‌ثبات‌سازی کشور محکوم کرد. وی مقاومت را حق مشروع ملت‌هایی دانست که حاکمیت و سرزمین آنان مورد اشغال قرار گرفته است.

وی در پایان خطاب به اشغالگران اعلام کرد: کسانی که راه حسین بن علی (ع) را پیش گرفته‌اند، نه از تهدید و ترور می‌هراسند و نه از خیانت خنجرزنندگان بیمی در دل دارند. این مواضع بیانگر عزم جنبش‌های مقاومت در عراق برای ادامه مبارزه تا پایان کامل اشغال و احقاق حاکمیت ملی است.

منبع:  تلگرام نجباء

ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند