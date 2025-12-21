باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا و سکه پرداخت و گفت: برای هفته پیش رو، شرایط بازار طلا را با توجه به نوسانات ارزهای داخلی ارزیابی میکنیم. همچنان نوسانات ارزهای داخلی را علت اصلی افزایش روند افزایشی نرخ طلا میدانیم.
او افزود: با توجه به اینکه نرخ انس جهانی طلا در محدوده ۴۳۰۰ دلار در نوسان بوده و افزایش خاصی نداشته، اما نوسانات ارزهای خارجی در داخل کشور باعث افزایش قیمت طلا و سکه شده است.
او در رابطه با سکه هم بیان کرد: در خصوص سکه، هشدار میدهیم که در حال حاضر برخی افراد سودجو به فروش سکههایی به نام بانکی پرداختهاند که نه جواز کسب دارند و نه واحد صنفی مشخصی. خریداران باید حتماً از فروشندگان دارای پروانه کسب و محل مشخص خرید کنند تا از هرگونه کلاهبرداری جلوگیری شود.
او در پایان از مسئولان خواست تا با نظارت و کنترل بهینه، شرایط بازار طلا و سکه را بهبود بخشند و از کلاهبرداریهای احتمالی جلوگیری کنند.