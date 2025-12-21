رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران گفت: نوسانات ارز‌های داخلی را علت اصلی افزایش روند افزایشی نرخ طلا می‌دانیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به تحلیل وضعیت بازار طلا و سکه پرداخت و گفت: برای هفته پیش رو، شرایط بازار طلا را با توجه به نوسانات ارز‌های داخلی ارزیابی می‌کنیم. همچنان نوسانات ارز‌های داخلی را علت اصلی افزایش روند افزایشی نرخ طلا می‌دانیم.

او افزود: با توجه به اینکه نرخ انس جهانی طلا در محدوده ۴۳۰۰ دلار در نوسان بوده و افزایش خاصی نداشته، اما نوسانات ارز‌های خارجی در داخل کشور باعث افزایش قیمت طلا و سکه شده است.

او در رابطه با سکه هم بیان کرد: در خصوص سکه، هشدار می‌دهیم که در حال حاضر برخی افراد سودجو به فروش سکه‌هایی به نام بانکی پرداخته‌اند که نه جواز کسب دارند و نه واحد صنفی مشخصی. خریداران باید حتماً از فروشندگان دارای پروانه کسب و محل مشخص خرید کنند تا از هرگونه کلاهبرداری جلوگیری شود.

او در پایان از مسئولان خواست تا با نظارت و کنترل بهینه، شرایط بازار طلا و سکه را بهبود بخشند و از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کنند.

برچسب ها: نرخ طلا ، سکه طلا
Iran (Islamic Republic of)
مخاطب
۱۳:۰۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اییییی وااااای چقد حرص و طمع چشم تنگ دنیا دوست را خاک گور پر می‌کنه .....
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
کار طلا هممثلبقه چیزهای دیگه دست مافیا است ، حباب چه معنایی داره، تو کجای جهان طلا حباب داره که اینجا داره، فقط برای خالی کردن بیشتر جیب مردم ،بدبخت هایی که مجبورن سکه بابت مهریه بدن.
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
این بازار طلا و دلار منسجم و گروهی رو نابود کنید، کافیه تو این گروه فتنه کنید
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ذبیح اله محسنی
۱۲:۲۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اگر لازم دانستیم ما بازار طلا را یک روز ویران خواهیم کرد منتظر عکس عمل دولت بی‌خاصیت هستیم
وگرنه بازار طلا وفروشندکان طلا را یک روز نابود خواهیم کرد
۴
۲
پاسخ دادن
United Arab Emirates
ناشناس
۱۱:۰۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
این بانکی و غیر بانکی هم وسیله ای شده کلاهبرداری دولت از مردم. و گرنه سکه ای که وزنش مشخص هست دلیلی ندارد بانکی یا غیر بانکی باشه
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
لیاقت اون 16میلیون نفر همینه
۰
۶
پاسخ دادن
