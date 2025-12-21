باشگاه خبرنگاران جوان - داود نجفیان گفت: با توجه به وضعیت فعلی، اگرچه در برخی از مناطق بارشهای خوبی اتفاق افتاده است، اما هنوز از خشکسالی خارج نشدهایم. از این رو مدیریت مصرف و همراهی مردم نقش کلیدی در حفظ پایداری منابع آب دارد و بدون مشارکت عمومی، حتی در شرایط بارش نرمال در ماههای باقیمانده سال آبی جاری، با چالش پایداری تامین و توزیع آب شرب مواجه خواهیم شد.
نجفیان درباره وضعیت ذخایر سدهای استان البرز اظهار کرد: سدهای کرج و طالقان منابع اصلی تأمین آب شرب استانهای تهران و البرز هستند. اما با توجه به کاهش بارشها در سال آبی گذشته و جاری، با وجود مدیریت مناسب مخزن، در حال حاضر این دو سد حجم آب مناسبی نداشته و با کسری زیاد در مقایسه با میزان مشابه سال گذشته مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در سد کرج با ۸۸ درصد کاهش در مقایسه با سال گذشته مواجه هستیم، افزود: سد کرج که ظرفیت آن ۱۸۰ میلیون متر مکعب است، هم اکنون تنها حدود هفت میلیون متر مکعب آب دارد، در حالی که سال گذشته، این میزان در همین زمان حدود ۵۶ میلیون متر مکعب بود .
وی درباره سد طالقان گفت: سد طالقان با ظرفیت ۴۲۰ میلیون مترمکعب، اکنون حدود ۱۱۷ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۴۸ درصد کاهش یافته است. مجموع کسری حجم ذخایر دو سد کرج و طالقان نسبت به سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیون مترمکعب است.
نجفیان تغییر اقلیم و کاهش شدید بارشها را عامل اصلی این کسری عنوان کرد و افزود: پاییز امسال خشک ترین پاییز در سالهای اخیر بوده است. در حالی که بارش کل استان در سال گذشته ۷۲ میلیمتر بود، امسال تنها ۳۱ میلیمتر بارش ثبت شده است. حتی این مقدار بارش هم عمدتاً در نیمه دوم آذرماه رخ داده و تاثیر بسیار محدودی بر جبران کسری منابع خواهد داشت .
وی ادامه داد: از ابتدای مهرماه تاکنون نسبت به سال گذشته حدود ۵۶ درصد از نظر بارش منفی بودهایم و نسبت به شرایط نرمال ۷۱ درصد منفی هستیم. امیدواریم در سه ماه آینده زمستان و بهار سال آتی شرایط نرمالی از لحاظ بارندگی داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از کسری سد ها را جبران کنیم.
نجفیان خاطرنشان کرد: چون بخشی از آب شرب از سفرههای زیرزمینی و بخشی دیگر از آبهای سطحی تامین میشود در شرایط فعلی با وجود این بارشها نمیتوان گفت که از خشکسالی خارج شدهایم. کسری ما آنقدر بالاست که با این میزان بارندگی جبران نمیشود.
وی تاکید کرد: مهمترین پتانسیل و راهکار برای جبران کسریها تداوم مدیریت مصرف است و امیدواریم جمعیت استان و کشور در مصارف آب شرب، کشاورزی و صنعت صرفهجویی لازم را داشته باشند.
نجفیان یادآور شد: در حال حاضر امکان کاهش میزان برداشت در تمام بخشها وجود دارد، به شرط اینکه باور عمومی بر این باشد که مدیریت مصرف نقش اساسی در این زمینه و تعدیل ناترازی آب شرب دارد چرا که صاحب اصلی سرمایه آبی کشور مردم و نسلهای آینده است .
مدیرعامل شرکت آب منطقهای البرز درباره برنامههای عملیاتی برای مقابله با کمبود آب و پایداری شرب مطرح کرد: اصلیترین برنامه در این زمینه مدیریت مصرف و کاهش سرانه آب است. سرانه مصرف نرمال آب ۱۳۰ لیتر است، اما در استانهای تهران و البرز به بالای ۲۰۰ لیتر میرسد. از این رو برنامه امسال تمرکز بر کاهش مصرف و افزایش مشارکت مردم در تحقق مصرف بهینه منابع آب است.
نجفیان با اشاره به مدیریت منابع آب سطحی و پساب اظهار کرد: تلاش میکنیم در مورد آبهای سطحی بهینهترین ذخیره سازی را داشته باشیم و بر این مبنا برنامهریزی لازم برای کاهش مصرف آب در بخشهای مختلف را اعمال خواهیم کرد.
وی گفت: در این زمینه استفاده از پساب و بازچرخانی آن برای تامین نیاز آبی فضای سبز و صنایع غیرخوراکی و بهداشتی جزء اولویتهای اصلی برنامه مدیریت منابع آب خواهد بود که جایگزین برداشت مستقیم از منابع آب خام میشود. شهرداریها مسئولیت جایگزینی منابع آب فضای سبز با پساب را دارند و صنایع هم موظفاند از پساب برای مصارف غیرخوراکی و صنعتی به جای آب خام استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز با اشاره به پروژههای جدید انتقال و توزیع موثر بر پایداری آب شرب گفت: از سال گذشته پروژههای خطوط انتقال و مخازن جدید برای افزایش تابآوری و تأمین پایدار آب شرب استان البرز به بهره برداری رسیدند، خط انتقال ضلع غربی رینگ سراسری، تصفیه خانه شهر جدید، خط انتقال فردیس، گرمدره و تصفیه خانه شماره ۳ و اجرای مخازن آب از جمله این پروژهها هستند.
نجفیان با اشاره به ضرورت تدوین الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع آبی استان و اجرای طرح تعادل بخشی آبخوانها افزود: مسدود کردن و جلوگیری از برداشت چاههای غیر مجاز جزء برنامههای اصلی است . همچینن، الگوی کشت متناسب با ظرفیت آبی استان تدوین شده است که در صورت تضمین تحقق الگوی مذکور ، برای مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی تاثیر گذار خواهد بود.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای یادآور شد: در سال جاری تا کنون ۱۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پر و حدود ۳۰۰ حلقه پلمپ شده است تا برداشتهای غیرمجاز کاهش یابد. این اقدام برای مدیریت منابع آب زیرزمینی همچنان ادامه خواهد داشت.