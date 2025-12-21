اسحاق عبداللهی؛ قاری قرآن و مهدی برنده؛ حافظ کل در چهارمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن بنگلادش به ترتیب موفق به دریافت مقام دوم و چهارم این رقابت‌ها شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن بنگلادش از ۲۷ تا ۲۹ آذر در داکا پایتخت این کشور و با حضور شرکت‌کنندگانی از ۳۰ کشور جهان از جمله ایران، عربستان، بنگلادش، هند، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان، الجزایر، برونئی، کویت، تانزانیا و ... برگزار شد.

اسحاق عبداللهی؛ قاری بین‌المللی کشورمان در این رقابت‌ها رتبه دوم در رشته قرائت تحقیق و مهدی برنده؛ حافظ کل قرآن موفق به کسب مقام چهارمی این دوره از مسابقه‌ها شد.

این دو قاری و حافظ ایرانی پس از کسب این موفقیت، در هفته جاری در محافل گوناگون قرآنی بنگلادش برنامه اجرا خواهند کرد و شنبه ششم دی‌ماه به کشور بازخواهند گشت.

مهدی برنده حافظ کل قرآن کریم کشورمان پیش از این رتبه برتر چهل و پنجمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن عربستان را کسب کرده بود و اسحاق عبدالهی نیز رتبه نخست بیست و سومین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن روسیه در رشته قرائت تحقیق را در کارنامه خود داشت.

 
برچسب ها: مسابقات قرآنی ، قرآن کریم
خبرهای مرتبط
کسانی که خدا را قبول ندارند، بخوانند؛ استدلالی فراتر از «احساس»
كسب مقام اول تیمی فراجا در مسابقات قرآنی خواهران شاغل در نیروهای مسلح
محکومیت اهانت آمریکا به قرآن کریم + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
راه شرکت در این مسابقات چجوریاست
۰
۰
پاسخ دادن
معاون سیما در جشن ۳۰ سالگی شبکه تهران
نام «حسینیه معلی» به «مهدیه معلی» تغییر یافت
برگزاری جشن شب یلدا در ۶۳ نقطه جهان با حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور
«ماجرای زاریا»؛ روایتی مستند از قتل‌عام مسلمانان نیجریه
«رفیق» با ویژه‌برنامه اعتکاف نوجوانان به استقبال دی‌ماه می‌رود
آخرین اخبار
نام «حسینیه معلی» به «مهدیه معلی» تغییر یافت
«رفیق» با ویژه‌برنامه اعتکاف نوجوانان به استقبال دی‌ماه می‌رود
برگزاری جشن شب یلدا در ۶۳ نقطه جهان با حضور ایرانیان مقیم خارج از کشور
معاون سیما در جشن ۳۰ سالگی شبکه تهران
«ماجرای زاریا»؛ روایتی مستند از قتل‌عام مسلمانان نیجریه
نمایشگاه عکس جشنواره تئاتر «شهر» افتتاح شد
جایزه نشان فردوسی برای استادان برتر زبان و ادب فارسی معاونت صدا
چرا برخی چهره‌ها به سمت یوتیوب کوچ کردند؟
یادی از مرتضی احمدی؛ گنجینه‌ای دوست‌داشتنی از هنر‌ها
موفقیت نمایندگان ایران در مسابقه‌های بین‌المللی قرآن بنگلادش
بابک کایدان: این روز‌ها نوشتن کمدی شبیه دیوانگی است