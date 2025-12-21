باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین دوره مسابقههای بینالمللی قرآن بنگلادش از ۲۷ تا ۲۹ آذر در داکا پایتخت این کشور و با حضور شرکتکنندگانی از ۳۰ کشور جهان از جمله ایران، عربستان، بنگلادش، هند، مصر، اندونزی، مالزی، پاکستان، الجزایر، برونئی، کویت، تانزانیا و ... برگزار شد.
اسحاق عبداللهی؛ قاری بینالمللی کشورمان در این رقابتها رتبه دوم در رشته قرائت تحقیق و مهدی برنده؛ حافظ کل قرآن موفق به کسب مقام چهارمی این دوره از مسابقهها شد.
این دو قاری و حافظ ایرانی پس از کسب این موفقیت، در هفته جاری در محافل گوناگون قرآنی بنگلادش برنامه اجرا خواهند کرد و شنبه ششم دیماه به کشور بازخواهند گشت.
مهدی برنده حافظ کل قرآن کریم کشورمان پیش از این رتبه برتر چهل و پنجمین دوره مسابقههای بینالمللی قرآن عربستان را کسب کرده بود و اسحاق عبدالهی نیز رتبه نخست بیست و سومین دوره مسابقههای بینالمللی قرآن روسیه در رشته قرائت تحقیق را در کارنامه خود داشت.