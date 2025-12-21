باشگاه خبرنگاران جوان؛میثم ایرانژاد - علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان تهران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: فروش قنادی‌ها در مناسبت‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته حدود نصف شده است.

وی ادامه داد: فعالان صنعت قنادی و شیرینی‌پزی نسبت به چالش‌های تأمین مواد اولیه کلیدی و افت شدید تقاضا در بازار هشدار دادند. تأکید اصلی تولیدکنندگان بر این است که برای حفظ استانداردهای تولید، استفاده از آرد با کیفیت بالا و درصد گلوتن کافی امری غیرقابل جایگزین است.

رئیس اتحادیه قنادان تهران توضیح داد: به طور معمول در نانوایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فاقد ویژگی‌های لازم برای محصولات تخصصی قنادی است.اکثر شیرینی‌هایی که در قنادی‌ها تولید می‌شوند، نیاز حیاتی به آرد با گلوتن بالا دارند. آرد نانوایی برای این منظور کارایی ندارد و شاید تنها در تولید محصولاتی نظیر کیک یزدی بتوان از آن استفاده کرد، اما برای محصولات اصلی، تعهد ما به مصرف آرد مرغوب پابرجاست.

او بیان کرد: همزمان با نگرانی‌های مربوط به کیفیت مواد اولیه، گزارش‌ها حاکی از رکود قابل توجه در حجم فروش است. با وجود اینکه مصرف ایرانیان همواره ماهیتی مناسبتی داشته و انتظار می‌رود در ایام خاص میزان خرید شیرینی افزایش یابد، آمارها از کاهش شدید استقبال مشتریان خبر می‌دهند.

وی افزود:میزان فروش در مقایسه با فروش همین دوره‌ها در سال‌های گذشته، به نصف رسیده است. این افت ۵۰ درصدی در فروش، علی‌رغم استفاده از بهترین مواد اولیه مانند آرد با کیفیت، نشان‌دهنده فشار اقتصادی مضاعف بر این صنف است.