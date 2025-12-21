رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت: فروش قنادی‌ها در مناسبت‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته حدود نصف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛میثم ایرانژاد - علی بهره مند، رئیس اتحادیه قنادان تهران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: فروش قنادی‌ها در مناسبت‌های اخیر نسبت به سال‌های گذشته حدود نصف شده است.

وی ادامه داد: فعالان صنعت قنادی و شیرینی‌پزی نسبت به چالش‌های تأمین مواد اولیه کلیدی و افت شدید تقاضا در بازار هشدار دادند. تأکید اصلی تولیدکنندگان بر این است که برای حفظ استانداردهای تولید، استفاده از آرد با کیفیت بالا و درصد گلوتن کافی امری غیرقابل جایگزین است.

رئیس اتحادیه قنادان تهران توضیح داد: به طور معمول در نانوایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فاقد ویژگی‌های لازم برای محصولات تخصصی قنادی است.اکثر شیرینی‌هایی که در قنادی‌ها تولید می‌شوند، نیاز حیاتی به آرد با گلوتن بالا دارند. آرد نانوایی برای این منظور کارایی ندارد و شاید تنها در تولید محصولاتی نظیر کیک یزدی بتوان از آن استفاده کرد، اما برای محصولات اصلی، تعهد ما به مصرف آرد مرغوب پابرجاست.

او بیان کرد: همزمان با نگرانی‌های مربوط به کیفیت مواد اولیه، گزارش‌ها حاکی از رکود قابل توجه در حجم فروش است. با وجود اینکه مصرف ایرانیان همواره ماهیتی مناسبتی داشته و انتظار می‌رود در ایام خاص میزان خرید شیرینی افزایش یابد، آمارها از کاهش شدید استقبال مشتریان خبر می‌دهند.

وی افزود:میزان فروش در مقایسه با فروش همین دوره‌ها در سال‌های گذشته، به نصف رسیده است. این افت ۵۰ درصدی در فروش، علی‌رغم استفاده از بهترین مواد اولیه مانند آرد با کیفیت، نشان‌دهنده فشار اقتصادی مضاعف بر این صنف است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ای کاش سیگار و مواد مخدر هم اینقدر گرون می شد که دیگه کسی سراغش نمی رفت
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
البته که گرانی شیرینی هم به خاطر زیاد مصرف کردن سوخت و تقصیر مردمه
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
شما هر روز قیمت را افرایش می دهید و بفکر‌مردم نیستید. پول جعبه شیرینی و نایلون را هم باید پرداخت کنند.از خدا نمی ترسید و آخرش اینجوری میشه
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اولاً خیلی گرونه و ثانیاً مریض شدیم و نمی تونیم شیرینی بخوریم یا اینکه نمی تونیم زیاد بخوریم. دیگه گذشت ایام سلامتی
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدرضا
۱۲:۱۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
فشار اقتصادی اصلی روی دوش مردم هست . صنف چه فشاری روش هست؟
و اینکه خیلی از مردم یا دیابت دارن یا در آستانه دیابت هستن و کمتر شیرینی میخورن
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خرید میوه و شیرینی از نصف هم کمتر شده و آجیل هم به ۱۰ درصد نمی رسد . در بازار خریداران و فروشندگان بر مسببین و عاملین این گرانی و فلاکت لعنت و نفرین می فرستند.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدایی چجوری روتون میشه همچین خبرهایی بزارین آخه خودتون حساب کنین حقوق چند درصد افزایش پیدا کرده تورم چند درصد است این تورمی که بانک مرکزی انتخاب میکنه تورم بازار نیست تورم یه بر اساس شاخص هایی که خودش می‌دونه و بس تورم در بازار بالای 100 درصد هستش کالای اساسی رو نگاه کنین از اول شال تا الان چند درصد رشد کردن؟!
خب طبیعیه مردم قدرت خریدشون نصف بشه کیه که دلش نخاد به یه بهانه ای هم شده یه جعبه شیرینی بگیره برا خانوادش مردم تو وضعیت خورد خوراکشون ماندن چجوری میتونن هزینه ی اضافی کنن یک ساله نتونستم گوشت رو سفره ببرم یه مرغی بود که اونم داره حذف میشه برنج هم با این وضعیت زورم نمیرسه بخرم به دادمون برسین
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۴۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
لبنیات و پروتئین و گوشت و مرغ رو ارزون کنین مردم میتونن بقیه چیزها رو هم بخرن وقتی قیمت لبنیات سر به فلک کشیده و مردم نمی‌ تونن حتی شیر ساده رو هم بخرند چطور بیان شیرینی و دیگر کالاها مثل آجیل رو بخرند الان پنیر پاستوریزه ۸۰۰ گرم صلاح از ۱۸۵۰۰۰ تومان شده ۲۷۰۰۰۰ تومان حتی شیر پاستوریزه نایلونی پگاه از ۳۱۵۰۰ تومان شده ۴۴۵۰۰ تومان مردم چطوری وقتی نمیتونه شیر و پنیر بخرند بیان شیرینی و اجیل بخرند
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهرام
۱۱:۴۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
شیرینی تحریم شد
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بیسکوییت نون جو بهترین شیرینه چون کالریش از کیک خیلی کمتره
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آمار فروش شیرینی کم بشه خوبه.مریضی هم کم میشه
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سال دیگه سال ورشکستگی قنادهاست
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۵۲ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
کی سال ورشکستگی کارخانه های لبنیاته چون با ۱۲ بار گرون کردن محصولاتشان امسال خون مردم رو تو شیشه کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
باید شیرینی های ارزون و با آرد معمولی تولید بشه
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۴۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ارزون مثل نون قندی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
نصف دیگه مردم ایران هم به جمع فقرا پیوستند
۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ارزان تر بدهند صنف های تا بخرن گوجه ی مغازه میده ۸۰ ی مغازه بالاتر پیرمرد میداد ۴۰ .. کسب گران فروش فقط به فکر جیب خود شون هستن ...
۲
۱۰
پاسخ دادن
