شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از نشتی آب در پل روگذر خیابان امام خمینی شهر اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی است که با ورود سامانه بارشی به کشور؛ اقصی نقاط کشور با بارش هایی همراه شد. شهر اصفهان نیز از این بارش‌ها بی نصیب نماند. بر اثر این بارش‌های اخیرپل روگذر خیابان امام خمینی بر اثر فرسوده بودن؛ آب باران از زیر این روگذر نشتی کرده و خودرو‌هایی که از زیر این پل عبور می‌کنند؛ سرریز می‌کند. از سوی دیگر با ادامه این نشتی آب موجب تخریب پل می‌شود و حوادث جبران ناپذیری رقم می‌خورد. 
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: پل روگذر ، بارش باران‌ ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار فارس؛
صغاد در واپسین روز‌های پاییز رخت سپید بر تن کرد + فیلم
گزارش تصویری از خروش آبشار همراه با بارش باران در جاده لار به بستک
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
قابی خاطره انگیز از جمعه بارانی انابد + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصاویری از فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت
برگزاری جشن بلندترین شب سال در آران و بیدگل
انباشت نخاله رنجش اهالی شهرقدس شد + عکس
رنجش مالکان خودرو از لحاظ شدن جریمه برای خودروهای تازه پلاک
آخرین اخبار
رنجش مالکان خودرو از لحاظ شدن جریمه برای خودروهای تازه پلاک
تصاویری از فرونشست زمین در اثر بارندگی در روستای قناتنو جیرفت
برگزاری جشن بلندترین شب سال در آران و بیدگل
انباشت نخاله رنجش اهالی شهرقدس شد + عکس
گزارش تصویری از توزیع بسته‌های معیشتی شب یلدا در بابل
نشتی آب در پل روگذر خیابان امام خمینی برای رانندگان دردسرساز شد + فیلم
قطعی سامانه ایران خودرو متقاضیان را به دردسر انداخت
گلایه کاربران از آنتن دهی ضعیف شهرک فرزان شهرقدس