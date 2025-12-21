شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از نشتی آب در پل روگذر خیابان امام خمینی شهر اصفهان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چند روزی است که با ورود سامانه بارشی به کشور؛ اقصی نقاط کشور با بارش هایی همراه شد. شهر اصفهان نیز از این بارش‌ها بی نصیب نماند. بر اثر این بارش‌های اخیرپل روگذر خیابان امام خمینی بر اثر فرسوده بودن؛ آب باران از زیر این روگذر نشتی کرده و خودرو‌هایی که از زیر این پل عبور می‌کنند؛ سرریز می‌کند. از سوی دیگر با ادامه این نشتی آب موجب تخریب پل می‌شود و حوادث جبران ناپذیری رقم می‌خورد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.