باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، این رویداد با هدف تقویت هویت دینی و اجتماعی نسل نوجوان، ایجاد فضای گفت‌و‌گو، خلاقیت و مشارکت فعال طراحی شد و شرکت‌کنندگان در قالب کارگاه‌ها، نشست‌ها، حلقه‌های معرفت و فعالیت‌های گروهی، با سیره اهل بیت (ع) و سبک زندگی حضرت فاطمه معصومه (س) آشنا شدند.

در مراسم اختتامیه، علیرضا نادعلی عضو شورای اسلامی شهر تهران، امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ و جمعی از مدیران شهری حضور داشتند و بر اهمیت توجه به تربیت فرهنگی و اخلاقی نوجوانان تأکید شد.

علیرضا نادعلی در حاشیه این مراسم، «شب‌های آفتابی» را فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت دینی و اجتماعی نوجوانان دانست و گفت: مشارکت فعال دختران در کارگاه‌ها و نشست‌ها نشان‌دهنده انگیزه بالای نسل نو برای یادگیری، نقش‌آفرینی و حضور مؤثر در فعالیت‌های فرهنگی است.

امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ نیز با اشاره به نقش این‌گونه برنامه‌ها در افزایش نشاط اجتماعی اظهار کرد: حمایت از رشد شخصیت، خلاقیت و هویت اجتماعی دختران نوجوان از اولویت‌های مدیریت شهری است و «شب‌های آفتابی» نمونه‌ای موفق از تحقق این هدف به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه این رویداد فرصتی برای بروز استعداد‌ها و توانمندی‌های دختران فراهم کرده است، افزود: ترکیب برنامه‌های معرفتی، کارگاه‌های مهارتی و فعالیت‌های گروهی، تجربه‌ای متفاوت، آموزنده و ماندگار برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

در طول این برنامه، دختران در قالب ۴۵ گروه در کارگاه‌هایی از جمله تولید محتوای هیأت، ایده‌های خلاقانه برای ارتباط نسل نو با هیأت، حلقه‌های معرفت و نشست‌های تعاملی شرکت کردند. سخنرانی استاد اخلاق حاج‌آقا راضی با موضوع «چیستی و چرایی هیأت» از بخش‌های شاخص این رویداد بود که با استقبال نوجوانان همراه شد.

در کنار برنامه‌های محتوایی، فضایی صمیمی برای گفت‌و‌گو و هم‌دلی فراهم شد و با پذیرایی و شام گرم از شرکت‌کنندگان میزبانی به عمل آمد. در پایان مراسم، دختران نوجوان «دُر نفیس از نجف» را به یادگار دریافت کردند تا خاطره‌ای شیرین و ماندگار از شب‌های آفتابی در ذهن آنان ثبت شود.

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه نیز در آیین اختتامیه اعلام کرد: ویژه‌برنامه «شب‌های آفتابی» در ادامه مسیر خود، به‌زودی برای پسران نوجوان نیز برگزار خواهد شد و جزئیات آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.