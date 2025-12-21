باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، گفت ولادیمیر پوتین آماده گفتگو با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در مورد جنگ اوکراین است.

دیمیتری پسکوف به خبرگزاری دولتی ریا نووستی گفت: پوتین «آمادگی خود را برای گفتگو با مکرون ابراز کرده است. بنابراین، اگر اراده سیاسی متقابل وجود داشته باشد، این موضوع را فقط می‌توان مثبت ارزیابی کرد.»

مکرون این هفته گفت که معتقد است اروپا باید برای پایان دادن به جنگ با پوتین تماس بگیرد.

رئیس جمهور فرانسه گفت: «من معتقدم که به نفع ما اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها است که چارچوب مناسبی برای از سرگیری این بحث در هفته‌های آینده پیدا کنیم.»

رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه توافق کردند که با نزدیک شدن به پایان چهارمین سال درگیری، وامی به مبلغ ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) به اوکراین بدهند تا کسری بودجه پیش رو را جبران کند. اما آنها نتوانستند در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین این بودجه به توافق برسند.

منبع: خبرگزاری فرانسه