کرملین می‌گوید رئیس جمهور روسیه آماده گفت‌و‌گو با مکرون فرانسه در مورد اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی رئیس جمهور روسیه در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، گفت ولادیمیر پوتین آماده گفتگو با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در مورد جنگ اوکراین است.

دیمیتری پسکوف به خبرگزاری دولتی ریا نووستی گفت: پوتین «آمادگی خود را برای گفتگو با مکرون ابراز کرده است. بنابراین، اگر اراده سیاسی متقابل وجود داشته باشد، این موضوع را فقط می‌توان مثبت ارزیابی کرد.»

مکرون این هفته گفت که معتقد است اروپا باید برای پایان دادن به جنگ با پوتین تماس بگیرد.

رئیس جمهور فرانسه گفت: «من معتقدم که به نفع ما اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها است که چارچوب مناسبی برای از سرگیری این بحث در هفته‌های آینده پیدا کنیم.»

رهبران اتحادیه اروپا روز جمعه توافق کردند که با نزدیک شدن به پایان چهارمین سال درگیری، وامی به مبلغ ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) به اوکراین بدهند تا کسری بودجه پیش رو را جبران کند. اما آنها نتوانستند در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین این بودجه به توافق برسند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، امانوئل مکرون
خبرهای مرتبط
اظهارات کلیدی پوتین؛ ناتو، صلح اوکراین و دارایی‌های مسدود شده
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
مکرون: اتحادیه اروپا باید خطوط ارتباطی با پوتین را باز کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
ریزش ساختمان در غزه ۴ کشته داشت/ هشدار وزارت کشور غزه درباره خطر ریزش ساختمان‌ها
سوئیس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان استقبال می‌کند
آخرین اخبار
یک شهید و یک زخمی در تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
توقیف سومین نفتکش ونزوئلا توسط آمریکا
لیندسی گراهام مدعی شد: حماس و حزب‌الله در حال تجدید تسلیحات خود هستند
ترامپ برای سرکوب هرچه شدیدتر مهاجران در سال ۲۰۲۶ آماده می‌شود
فرانسه ناو هواپیمابر جدید می‌سازد
شرکت پست دانمارک پس از چهار قرن تعطیل می‌شود
دومین حمله ارتش صهیونیستی به لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته
تیراندازی مرگبار در آفریقای جنوبی ۹ کشته بر جای گذاشت
سوئیس از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان استقبال می‌کند
ریزش ساختمان در غزه ۴ کشته داشت/ هشدار وزارت کشور غزه درباره خطر ریزش ساختمان‌ها
رهبران اوراسیا در روسیه مذاکره می‌کنند
الیزه از گفتگوی بالقوه مکرون با پوتین استقبال کرد
روسیه: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با آمریکا و اوکراین وجود ندارد
گشت‌های اسرائیلی حملات خود را در حومه قنیطره سوریه از سر گرفتند
اسرائیل ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری را تصویب کرد
کره شمالی: بلندپروازی‌های هسته‌ای ژاپن باید «به هر قیمتی» متوقف شود
تلاش کی‌یف برای مختل کردن مذاکرات صلح با حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
چگونه واشنگتن در انتخابات آشفته هندوراس دخالت می‌کند؟
ایرباس به دلیل نگرانی‌های امنیتی همکاری خود را با گوگل قطع می‌کند
 سازمان ملل: انتظار می‌رود یک میلیون پناهنده در سال ۲۰۲۶ به سوریه بازگردند
جنگ سایه‌ها در تل‌آویو
کرملین: پوتین آماده گفت‌و‌گو با مکرون در مورد اوکراین است
نه از تهدید و ترور باک داریم، نه از خنجر‌های خیانت می‌ترسیم!
مقامات آمریکا و روسیه در فلوریدا برای مذاکرات بیشتر درباره اوکراین دیدار کردند
آمریکا و «شاهد»؛ از انکار تا شبیه‌سازی
معترضان سوئدی نقض آتش‌بس غزه توسط اسرائیل را محکوم کردند
خاموشی گسترده برق، ۱۲۵ هزار نفر از ساکنان سان‌فرانسیسکو را تحت تأثیر قرار داد
گابارد: «دولت سایه» در حال خرابکاری تلاش‌های صلح ترامپ با روسیه است
۲۰ کشته و زخمی در پی تیراندازی در ژوهانسبورگ
ونزوئلا: توقیف نفتکش توسط آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند