باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات "brain bee" یک مسابقه جهانی علوم اعصاب (neuroscience) است که برای تشویق و جذب دانش‌آموزان علاقه‌مند به مطالعه عملکرد مغز، ساختار‌های عصبی و بیماری‌های مرتبط با سیستم عصبی طراحی شده است. شرکت‌کنندگان عمدتاً نوجوانان (سنین دبیرستان) هستند و هدف اصلی رقابت، افزایش آگاهی علمی درباره مغز و ترغیب دانش‌آموزان به دنبال کردن مسیر علمی و پژوهشی در این حوزه است.

Brain Bee در سطوح مختلف برگزار می‌شود که مرحله اول «مرحله محلی» (Local Brain Bee) است که طی آن دانش‌آموزان در سطح شهر یا منطقه با هم رقابت می‌کنند، مرحله دوم، مرحله ملی (National Brain Bee) است که برندگان محلی، در مسابقات ملی کشور خود شرکت می‌کنند و در نهایت مسابقات جهانی (International Brain Bee World Championship) است که برندگان ملی نماینده کشورشان در رقابت جهانی می‌شوند. این رویداد هر سال با حضور نمایندگان کشور‌های مختلف در قالب رقابت علمی و برنامه‌های آموزشی برگزار می‌شود.

موضوعات و سرفصل‌های این رقابت شامل سؤالاتی از آناتومی و ساختار مغز، بیماری‌های عصبی و روانی، مسیر‌های عصبی و فیزیولوژی و مهارت‌های تشخیص بالینی است.

مسابقات Brain Bee از سال ۱۹۹۸ آغاز شد و در بیش از ۵۰ کشور برگزار می‌شود؛ با حضور هزاران دانش‌آموز هر ساله و با حمایت نهاد‌های علمی بین‌المللی مانند انجمن روانشناسی آمریکا و فدراسیون جوامع علوم اعصاب. در ایران نیز مسابقه‌ای ملی با عنوان «دانش مغز» برگزار می‌شود که برندگان آن به مسابقات جهانی Brain Bee اعزام می‌شوند. کشورمان سابقه موفق در این رقابت‌ها داشته است و نمایندگان ایرانی در سال‌های اخیر رتبه‌های برجسته‌ای کسب کرده‌اند.

انجمن علوم اعصاب ایران و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز به عنوان متولیان برگزاری مسابقات دانش مغز در ایران، با کمک وزارت آموزش و پرورش و حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، هر ساله این مسابقات را طی دو مرحله در تمام استان‌های کشور برگزار می‌کند.

دوازدهمین دوره ملی مسابقات دانش‌آموزی «دانش مغز» با حمایت ستاد توسعه و فناوری‌های شناختی در بهمن ماه امسال با هدف ترغیب دانش‌آموزان به فعالیت در حوزه دانش مغز، پرورش استعداد‌های جوان و هدایت نسل پویا به تحصیل درحوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی در کشور برگزار می‌شود.

این مسابقات بستری را برای رشد نخبگان آینده در حوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی فراهم می‌کند و تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد برای دانش‌آموزان علاقه‌مند به این زمینه است.

مرحله نخست این دوره از مسابقات ملی، بین دانش‌آموزان ۱۳ تا ۱۸ سال علاقه‌مند به حوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی در روز ۲۴ بهمن امسال به صورت آنلاین در سطح کشور برگزار می‌شود و دانش‌آموزان تا ۱۰ بهمن ماه فرصت دارند در این رویداد ثبت نام کنند.

مرحله دوم این مسابقات نیز در مرداد سال آینده به صورت حضوری بین برگزیدگان مرحله اول برگزار خواهد شد.

در مرحله دوم این مسابقات به نفر اول تندیس ویژه به علاوه لوح تقدیر و جایزه‌ای به ارزش ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اهدا می‌شود و به نفرات دوم تا پنجم نیز تندیس ویژه، لوح تقدیر و جوایز نقدی بین ۴۵ میلیون تا یکصد میلیون ریال تعلق می‌گیرد.

منبع: انجمن علوم اعصاب ایران و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز