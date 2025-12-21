فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۵۸۰ نفر اوباش و حاملان سلاح سرد در این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمدرضا علیزاده در توضیح بیشتر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هفتمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش در شهرستان‌های غرب استان تهران اجرا شد و ۵۸۰ نفر از اراذل و حاملان سلاح‌های سرد دستگیر شدند.

وی افزود: از این افراد، ۶۲۳ تیغه سلاح سرد و ۲ قبضه سلاح گرم کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در بررسی‌های پلیس، همچنین ۸۴ نفر از قاچاقچیان و خرده فروشان دستگیر و از آنها بیش از ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

علیزاده گفت: در راستای اجرای این طرح، ۱۸ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد.

وی با اشاره به برخورد با واحد‌های صنفی متخلفی که محل فعالیت خود را پاتوق این افراد قرار می‌دهند، افزود: ۷۳ واحد صنفی و قهوه خانه نیز که پاتوق این اراذل و اوباش شده بود، پلمب شد.