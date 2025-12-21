فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۵۸۰ نفر اوباش و حاملان سلاح سرد در این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ محمدرضا علیزاده در توضیح بیشتر گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هفتمین مرحله از طرح برخورد با اراذل و اوباش در شهرستان‌های غرب استان تهران اجرا شد و ۵۸۰ نفر از اراذل و حاملان سلاح‌های سرد دستگیر شدند.

وی افزود: از این افراد، ۶۲۳ تیغه سلاح سرد و ۲ قبضه سلاح گرم کشف شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در بررسی‌های پلیس، همچنین ۸۴ نفر از قاچاقچیان و خرده فروشان دستگیر و از آنها بیش از ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

علیزاده گفت: در راستای اجرای این طرح، ۱۸ دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد.

وی با اشاره به برخورد با واحد‌های صنفی متخلفی که محل فعالیت خود را پاتوق این افراد قرار می‌دهند، افزود: ۷۳ واحد صنفی و قهوه خانه نیز که پاتوق این اراذل و اوباش شده بود، پلمب شد.

برچسب ها: اراذل و اوباش ، پلیس
خبرهای مرتبط
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
واکنش سردار رادان به مصاحبه با یکی از اراذل و اوباش‌های بنام در اینستاگرام
زمین‌گیر شدن سرکرده اوباش محله پیروزی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۲۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
آب که سربالا بره قورباغه هفت تیر میکشه. حالا خوبه آنقدر هم تحقير میشن .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
یکبار پلیس یا افراد قضایی سلاح سرد را تشریح کند تا وقتی یه کاردی و یا چاقوی تیزی داشتیم توی ماشین فورا برداریم تا پلیس نبیند.
۰
۱
پاسخ دادن
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
آخرین اخبار
فروش انار یلدایی گران‌تر از قیمت اعلام شده
مراکز تعویض پلاک فردا طبق روال عادی فعال هستند
اعمال قانون بیش از ۱۷۷ هزار فقره تخلف پلاک در پاییز ۱۴۰۴ پایتخت
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
هشدار قضایی درباره پیامک‌های جعلی و لینک‌های مشکوک
مرحله پایانی معوقات متناسب‌سازی۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
ثبت شرکت در ۲ روز؛ دستاورد سامانه جدید ثبت شرکت‌ها/ سامانه جدید ثبت شرکت‌ها در ۱۱ استان فعال شد
نوسازی ناوگان فرسوده، راهبرد کلیدی ارتقای کیفیت هوای تهران
اکران بنر‌های ویژه باغ‌راه خیابان عرب با رویکرد جذب نوجوانان در منطقه ۱۰
برگزاری جشن یلدای شهدایی در امامزاده روح الله الحسنی (ع) تهران
تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن
قوانین سختگیرانه دنیا برای حضور کودکان در فضای مجازی
دانشگاه، صنعت و حکمرانی برای نجات هوای پایتخت همراه می‌شوند
تکمیل پروژه میدان فتح ظرف ۱۰ روز آینده/ آخرین معارض تاسیساتی پروژه بروجردی لوله گاز ۱۲ اینچی است
کشف ۱ و نیم تن انواع مواد مخدر و دستگیری ۴۲ قاچاقچی در عملیات پلیس پایتخت
سرقت ۳۰ میلیون تومانی با ترفند کمک در خرید بلیت مترو
کشف زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در غرب تهران
رسانه‌ها بستر فرصت برابر برای جوانان کشور
پایان تلخ یک خانواده پشت در‌های بسته
هشدار درباره سالمندی شتابان ایران
اسیدپاشی به خاطر ورشکستگی در بازار ارز دیجیتال
قتل‌های خانوادگی؛ زنگ خطری که باید زودتر شنیده شود
تهران درگیر بحران پارکینگ است
محکومیت ۶۹۶ میلیارد ریالی نانوایی متخلف برای عرضه خارج از شبکه آرد
انتقام از صاحبکار به قیمت جان پسر خاله
نامه هشداری سازمان بازرسی برای تشدید نظارت بر بازار برنج و برخورد فوری با متخلفان
اکران پیام یلدا در سطح شهر تهران
توضیح درباره مرگ پاکبانان در مناطق ۲۲ و ۹ ضروری است
دستگیری ۵۸۰ نفر از حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
اقدام اخیر دولت درباره انتخاب شهرداران ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شورا خارج می‌کند