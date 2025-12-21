باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با اشاره به آخرین مصوبات ستاد تنظیم بازار استان، اظهار کرد: مطابق تصمیمات اتخاذشده، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در سطح خرده‌فروشی‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ۱۵۵ هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.

او با تأکید بر نظارت مستمر و جدی بازرسان بر روند عرضه و نحوه قیمت‌گذاری مرغ منجمد با نرخ مصوب در کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان تصریح کرد: هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین و عرضه مرغ وجود ندارد و مرغ مورد نیاز بازار به میزان کافی و حتی بیش از میزان مورد نیاز پیش‌بینی‌شده تأمین شده است.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه عرضه و فروش مرغ با قیمت‌های غیرمتعارف، مراتب را از طریق بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و یا سامانه پاسخگویی ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند.

او در پایان خاطرنشان کرد: عرضه گسترده مرغ گرم و منجمد تا زمان بازگشت کامل آرامش و ایجاد تعادل پایدار در بازار ادامه خواهد داشت.

منبع: جهاد کشاورزی فارس