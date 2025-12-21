رئیس اداره محیط‌زیست هوراند از دستگیری دو صیاد متخلف غیرمجاز پرندگان در جنگل‌های این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -محمد بیانی گفت:در ایست و بازرسی ماموران کلانتری ۱۱ امام خمینی (ره) شهرستان هوراند یک دستگاه خودروی در حال تردد شناسایی و متوقف شد که در بازرسی از آن، ۱۵ قطعه سهره طلایی کشف و دو فرد متخلف دستگیر شدند.

 بیانی گفت:سهره طلایی از گونه‌های با ارزش و در معرض خطر انقراض به شمار می‌رود و صید آن تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: در بازرسی از متهمان ابزار و ادوات صید غیرمجاز شامل تور زنده‌گیری، اسپیکر تقلید صدا، قفس و سایر تجهیزات کشف و ضبط شد.

رئیس اداره محیط‌زیست هوراند ادامه داد: با دستور مقام قضایی و پس از اطمینان از سلامت پرندگان هر ۱۵ قطعه سهره طلایی در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

بیانی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

