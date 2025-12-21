اجرای طرح نظارتی یلدا در بازار قم /عدم درج قیمت بیشترین تخلف صنفی

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر ابدالی گفت: با توجه به بازرسی‌های صورت گرفته ۱۴۰ پرونده تخلف صنفی به ارزش ۲۷ میلیارد ریال تشکیل شد و برای رسیدگی در اختیار مراجع قانونی قرار گرفت، همچنین در این خصوص هفت صورت‌جلسه کشف کالای قاچاق نیز تنظیم گردید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: در خصوص گزارش‌های مردمی نیز، بازرسان اداره کل صمت استان ۸۰ مورد عملیات بازرسی از واحد‌های اقتصادی مورد نظر را انجام دادند که تشکیل تعداد ۳۵ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد ریال را به‌دنبال داشت.

او ادامه داد: بیشترین تخلف صنفی در این ایام مرتبط با عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه بود و پس از آن مواردی همچون عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، عدم ارائه فاکتور خرید، گران‌فروشی، کم‌فروشی و عرضه کالای قاچاق توسط بازرسان به عنوان تخلف ثبت شد.

در مجموع پروانه‌های کسب موجود استان در بخش اصناف شامل ۴۳ هزار و ۴۵۷ پروانه کسب است که ۱۶ هزار و ۷۲۱ مورد آن مرتبط با پروانه‌های تولیدی و خدمات فنی و ۲۶ هزار و ۷۳۶ مورد آن برای پروانه‌های توزیعی و خدماتی می‌باشد.

گفتنی است اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائر پذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند، و علاوه بر حمایت، کار نظارت و بازرسی بر نحوه فعالیت واحد‌های صنفی در راستای بهبود عملکرد این بخش مهم اقتصادی استان به صورت مستمر انجام می‌شود.

حوزه بازرسی در اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم طی سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های دولت بسیار تقویت و حجم کنترل و نظارت‌های ستادی و مردمی بر نحوه فعالیت و عملکرد واحد‌های اقتصادی فعال در استان با گسترش قابل توجهی همراه شده‌است.

در همین رابطه یکی از کار‌های خوب انجام شده طی سال‌های اخیر، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مشارکت مستقیم عموم مردم در فرآیند نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و اقتصادی استان و ارائه گزارش تخلف‌های صورت گرفته به بازرسان برای رسیدگی و تشکیل پرونده‌است.

لازم به ذکر است به منظور نظارت هرچه بیشتر بر نحوه فعالیت اصناف، مسئولان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از عرضه کالای قاچاق، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

