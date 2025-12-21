مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان از آبگیری کامل سد شمیل و نیان و افزایش قابل توجه ذخیره سایر سدهای استان در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -جمشید عیدانی با اشاره به تأثیر مثبت بارندگی‌های اخیر بر منابع آبی استان هرمزگان اظهار کرد: سد شمیل و نیان که از سدهای مهم و با حجم قابل توجه محسوب می‌شوند، به‌طور کامل و صددرصد آبگیری شده‌اند و سد استقلال میناب نیز به حدود سه‌چهارم ظرفیت خود رسیده است.

وی با بیان اینکه وضعیت آبگیری سدهای استان در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد، افزود: سد جگین بشاگرد نیز بیش از ۹۰ درصد آبگیری شده که بیانگر بهبود چشمگیر منابع آبی استان پس از بارش‌های اخیر است. تنها سدی که کمترین میزان آبگیری را داشته، سد سرنی بوده که حدود ۲۰ درصد آبگیری شده، اما با توجه به خشکسالی‌های سال‌های گذشته، این میزان نیز قابل قبول ارزیابی می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با اشاره به زمان فعالیت سامانه بارشی اخیر گفت: این سامانه از ۲۵ آذرماه وارد استان شد و تا ۲۸ آذرماه فعال بود که در مجموع، میزان آبگیری سدها رضایت‌بخش و مطلوب بوده است.

عیدانی همچنین به پیامدهای بارندگی‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در پی این بارش‌ها، وقوع سیلاب در برخی روستاهای استان موجب تخریب تعدادی از منازل مسکونی شد که اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان در دستور کار قرار گرفت.

وی تأکید کرد: در جریان این حوادث، تمامی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند و اقدامات لازم برای ارائه خدمات و حمایت از مردم مناطق آسیب‌دیده به‌صورت مستمر انجام شد.

برچسب ها: بارندگی ، سدشمیل ، نیان ، هرمزگان
خبرهای مرتبط
استاندار هرمزگان؛
آمادگی دستگاه های دولتی و خدماتی برای مقابله با موج دوم بارش ها/ تذکر کتبی به شهردار بندرعباس
افزایش ذخایر آبی سدهای هرمزگان؛ بارندگی‌های اخیر جان تازه‌ای به منابع آب داد
اسکان اضطراری مسافران نوروزی در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ت
۱۶:۲۳ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدا بندگانش رو فراموش نمیکنه سال خوبی در پیش است انشالله که به درستی از نعمتهای خداوند استفاده کنیم
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
این همه آب باران داره به هدر میره چرا دولت به فکر جمع آوری این آب های خدادادی نیست ، بعد دوماه دیگه کاسه چه کنم چه کنم دستتون نگیرین ، حقوق صدها میلیونی میگیرین حداقل بفکر منابع خدادادی باشین به فکر آبادانی کشور باشین تا خدا شمارو ببخشه
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۴:۴۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
مشکل ما که هرمزگان نیست.اون ها روی آب خوابیدن.مشکل ما سدهای خالی تهران ،زاینده رود خشک شده و دشت های تشنه خراسان.
۱۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امید
۱۴:۲۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
از یک سوراخ این مسعولین بی لیاقت چند بار باید گزیده بشن و حالیشون نباشه که چه کار کنند ؟؟
اگر طرح آبخیزداری اجرا شده بود این همه هزینه خسارت سیلاب نیاز نبود پرداخت کنند که هر ساله با بارندگی این هزینه ها به بیت‌المال تحمیل میشه.یک بار طرح آبخیزداری اجرا کنند دیگه نیازی به پرداخت هزینه خسارت سیلاب نیست و خاک دوچار فرسایش نمیشه و سفره های زیرزمینی تقویت میشه و زمین کمتر دوچار فرونشست میشه و ...
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
با یک نماز باران واستغفار رحمت واسعه الهی شامل حالمون شد
کاش تمام سال از گناه بدور باشیم و از نعمتهای خداوند بیشتر بهره مند بودیم
خواهشا هرمزگانیها 2 رکعت نماز شکر بجا آورند بابت این لطف و رحمت الهی
۲۹
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بفرستید تهران برا هرمزگانیهایی که کوچ کردن
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۳۰ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خوب سدپرشده تاچندوقته دیگه بایداب استان روانتقال به اصفهان بدیم خدایاشکر
۶
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اصفهان آب کوهرنگ وخشکوندازهمه جاهم آب میخوادهمیشه هم حق ب جانبه وخداروشکرک سرچشمه اصفهان نبودوگرنه همه بدبخت بودیم آب ازسمت مامیره بقیه جاهامیگه مال ماست شما خودتم داری ازبقیه آب میبری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خداراشکر. قطعا اصلاح طلبان بسیار ناراحت میشن از این خبر چون امید به مذاکره را کاهش میده
۱۷
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
دقیقا اصلاح طلبها دنبال خرابکاری هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
اصلاح طلب ها عمدا چوب لای چرخ ملت می کنند شده بود جلوی بارش این ابرها هم می گرفتند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدا رو شکر نباید هرمزگانی ها جشن شکر گذاری بگیرند
۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
الحمد لله علی کل حال
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدایا ما فراموشکاریم که چه خدای بزرگی بالای سرمون داریم!
۳
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بریزید و بپاشید که خدا با ماست
۲۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
خدا را شکرت
۰
۴۹
پاسخ دادن
نشست قبرهای بندر لافت
بازگشایی حمام گله‌داری بندرعباس
کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی هرمزگان
آخرین اخبار
نشست قبرهای بندر لافت
کاهش ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی هرمزگان
بازگشایی حمام گله‌داری بندرعباس
سد شمیل و نیان ۱۰۰ درصد آبگیری شد