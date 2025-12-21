باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -جمشید عیدانی با اشاره به تأثیر مثبت بارندگیهای اخیر بر منابع آبی استان هرمزگان اظهار کرد: سد شمیل و نیان که از سدهای مهم و با حجم قابل توجه محسوب میشوند، بهطور کامل و صددرصد آبگیری شدهاند و سد استقلال میناب نیز به حدود سهچهارم ظرفیت خود رسیده است.
وی با بیان اینکه وضعیت آبگیری سدهای استان در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد، افزود: سد جگین بشاگرد نیز بیش از ۹۰ درصد آبگیری شده که بیانگر بهبود چشمگیر منابع آبی استان پس از بارشهای اخیر است. تنها سدی که کمترین میزان آبگیری را داشته، سد سرنی بوده که حدود ۲۰ درصد آبگیری شده، اما با توجه به خشکسالیهای سالهای گذشته، این میزان نیز قابل قبول ارزیابی میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان با اشاره به زمان فعالیت سامانه بارشی اخیر گفت: این سامانه از ۲۵ آذرماه وارد استان شد و تا ۲۸ آذرماه فعال بود که در مجموع، میزان آبگیری سدها رضایتبخش و مطلوب بوده است.
عیدانی همچنین به پیامدهای بارندگیهای اخیر اشاره کرد و افزود: در پی این بارشها، وقوع سیلاب در برخی روستاهای استان موجب تخریب تعدادی از منازل مسکونی شد که اسکان اضطراری آسیبدیدگان در دستور کار قرار گرفت.
وی تأکید کرد: در جریان این حوادث، تمامی دستگاههای اجرایی و امدادی استان در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند و اقدامات لازم برای ارائه خدمات و حمایت از مردم مناطق آسیبدیده بهصورت مستمر انجام شد.