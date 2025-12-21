عضو شورای شهر تهران، با اشاره به جان‌باختن چهار پاکبان در منطقه ۲۲ و فوت یک کارگر خدمات شهری در منطقه ۹، خواستار ارائه توضیحات شفاف درباره این حوادث شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران، در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان پسماند و با اشاره به حوادث اخیر حوزه خدمات شهری، بر لزوم توضیح شفاف درباره وقایع رخ‌داده تأکید کرد و گفت: باید در رابطه با منطقه ۲۲ و چهار پاکبانی که جان خود را از دست دادند توضیح داده شود.

وی افزود: همچنین اتفاقی در منطقه ۹ رخ داده و یکی از کارگران با بیل مکانیکی دچار حادثه شده و فوت کرده است و لازم است درخصوص این موارد نیز توضیحات دقیق و روشنی ارائه شود.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از وضعیت معیشتی و شغلی پاکبانان اظهار کرد: با این همه پولی که شهرداری هزینه می‌کند، اما هرکجا که می‌رویم کارگران پاکبانی ناراضی هستند و علت این نارضایتی شاید پایمال شدن حق کارگر توسط پیمانکار باشد.

کاشانی ادامه داد: با بودجه‌ای که در اختیار داریم، شرایط باید بسیار بهتر از وضع موجود باشد، اما گاهی به دلیل ندادن حقوق، نرسیدن دستمزد به کارگر و عدم پرداخت کامل حق و حقوق، کارگران وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند.

وی در ادامه و پس از برخی شکایات اعضا درباره انحراف بحث از دستور جلسه، گفت: ما از رئیس جلسه اجازه می‌گیریم و صحبت می‌کنیم، اما عنوان کردن اینکه حرف‌ها بی‌ربط یا با ربط است، در شأن عضو شورا نیست؛ ما وقتی رئیس شورا اجازه می‌دهد، صحبت می‌کنیم.

ناشناس
۱۳:۳۴ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
متأسفانه دادن غیرمستقیم حقوق ازطریق پیمانکارجزایجادنارضایتی وضرربرای مملکت چیزی ندارد وبایدارتباط مستقیم بین دولت وشهرداری بانیروهای قراردادی وپیمانی برقرارشود.
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
این اتفاق کی افتاده ؟
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
پس چرا خبرش رو نزدین ؟؟؟
۰
۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۴
پیمانکارا موظفن از ۲۰۰ متری قبل از محل کارگرا تابلو های چراغدار گردان قوی کنار جاده بذارن
۰
۲
