سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت:افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت برخی اقلام مانند انار نسبت به سال گذشته به مناسبت شب یلدا گزارش شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران و علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه‌قنادی تهران، وضعیت بازار شب یلدا و چالش‌های قیمت‌گذاری کالاهای مناسبتی را در برنامه رادیو اقتصاد مورد بررسی قرار دادند

مهدی امیدوار با اشاره به اقدامات اتاق‌های اصناف در ایام مناسبتی گفت: اتاق‌های اصناف در سراسر کشور با برگزاری فروش‌های فوق‌العاده، نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های مناسبتی تلاش می‌کنند با افزایش عرضه کالا، به تنظیم بازار و دسترسی مردم به قیمت‌های متعادل‌تر کمک کنند.

وی با تأکید بر نقش نظارت‌ها افزود: نظارت وظیفه ذاتی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف است، اما باید توجه داشت که صرف افزایش تعداد بازرسی‌ها، زمانی که قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید رشد قابل توجهی داشته، الزاماً منجر به کاهش قیمت‌ها نمی‌شود.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت برخی اقلام مانند انار نسبت به سال گذشته تصریح کرد: وقتی مؤلفه‌های تولید گران می‌شود، حتی با حضور گسترده بازرسان، انتظار کاهش محسوس قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست.

امیدوار در عین حال یکی از مشکلات جدی بازار را دلالی افسارگسیخته و رفتارهای غیراخلاقی برخی سودجویان دانست و گفت: نباید این تصور در بازار شکل بگیرد که نظارتی وجود ندارد؛ چراکه تضعیف اعتماد عمومی، بزرگ‌ترین آسیب به اقتصاد بازار است.

علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادی‌ها، با اشاره به وضعیت بازار شیرینی شب یلدا اظهار کرد: کمبودی در تأمین شیرینی وجود ندارد و واحدهای صنفی آمادگی کامل برای شب یلدا دارند، اما افزایش شدید قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل و به‌ویژه روغن، فشار زیادی به صنف قنادی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری شیرینی تابع عرضه و تقاضاست، افزود: اتحادیه برای اغلب شیرینی‌ها نرخ مصوب اعلام نمی‌کند، اما نظارت‌های لازم از نظر کیفیت، بهداشت و قیمت توسط کمیسیون‌های فنی و بازرسی انجام می‌شود.

بهره‌مند با انتقاد از توزیع نامناسب روغن گفت: زمانی که این کالای استراتژیک به‌صورت مستقیم به واحدهای تولیدی نمی‌رسد و از مسیر دلالان تأمین می‌شود، قیمت‌های غیرمنطقی به تولیدکننده تحمیل و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

مهدی امیدوار با اشاره به ضرورت شفافیت قیمتی تأکید کرد: در کنار نظارت، باید رقابت سالم در بازار تقویت شود و دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه با قیمت مناسب فراهم شود؛ چراکه تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت قیمت‌ها در ایام پیک تقاضا کنترل شود.